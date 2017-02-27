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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2024 17:01
Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 24 жов, 2024 17:26
Дюрі-бачі написав:Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Такой сценарий также не исключен.
С нынешних 41,50 (приблизительно) уйти за 42,00 легко можем.
Но, не далеко
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Victor8
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Додано: Чет 24 жов, 2024 17:59
Дюрі-бачі написав:
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Всё правильно сделал. Ведь известно, что заработать можно только идя против рынка
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Додано: Чет 24 жов, 2024 18:51
flysoulfly написав: konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
Граждане храните деньги в сейфах
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Додано: Чет 24 жов, 2024 19:46
Denik написав:
не плутай Данила з хуйлом
Погугліть Гетьманцев Сівкович і зрозумієте, що він недалеко від хуйла, а найвеличніший весь оцей зброд зібрав навкруги себе не розуміючи, що короля робить свита, але він до цих пір думає що він нас усіх зробив разом, а насправді ...
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24
Victor8 написав: Shaman написав: Victor8 написав:
Обсяг готівки в обігу з початку року зріс на 4,2% до 796,5 млрд гривень.
У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
це вже припало, вже й за 800
ярдів грн сходили
а по факту готівка в 2023-2024 я б сказав майже не рухається...
Не исключено, что для гривны есть запас прочности при курсе 41,50 грн за доллар США.
Или, возможно, даже увидим небольшое укрепление гривны в ближайшие 2-3 месяца.
про запас міцності я б не казав, а от що можливо на поточний момент немає надмірного тиску на курс - так можна сказати.
але підстав для укріплення курсу не бачу. по-перше, ці підстави мають виглядати обгрунтованими для НБУ, бо саме він керує курсом. по-друге - такий дефіцит торгового балансу й відповідно постійний дефіцит на міжбанку - це не про укріплення, це про девальвацію. й по-третє, подивимось, як закриють бюджет - доведеться вдаватися до емісії чи ні. якщо доведеться, то ось тоді курс може знову послабшати
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Shaman
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:00
Shaman написав:
про запас міцності я б не казав
ЗВР достатньо майже на рік закривати дефіцит - от це і є запасом міцності чи, скоріш, подушка безпеки.
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Дюрі-бачі
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