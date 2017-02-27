|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2024 17:01
Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3980
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2024 17:26
Дюрі-бачі написав:Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Такой сценарий также не исключен.
С нынешних 41,50 (приблизительно) уйти за 42,00 легко можем.
Но, не далеко
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 17:59
Дюрі-бачі написав:
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Всё правильно сделал. Ведь известно, что заработать можно только идя против рынка
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4859
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 18:51
flysoulfly написав: konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
Граждане храните деньги в сейфах
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9069 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 19:46
Denik написав:
не плутай Данила з хуйлом
Погугліть Гетьманцев Сівкович і зрозумієте, що він недалеко від хуйла, а найвеличніший весь оцей зброд зібрав навкруги себе не розуміючи, що короля робить свита, але він до цих пір думає що нас усіх зробив разом, а насправді ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в П'ят 25 жов, 2024 07:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6116
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6949 раз.
- Подякували: 3130 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24
Victor8 написав: Shaman написав: Victor8 написав:
Обсяг готівки в обігу з початку року зріс на 4,2% до 796,5 млрд гривень.
У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
це вже припало, вже й за 800
ярдів грн сходили
а по факту готівка в 2023-2024 я б сказав майже не рухається...
Не исключено, что для гривны есть запас прочности при курсе 41,50 грн за доллар США.
Или, возможно, даже увидим небольшое укрепление гривны в ближайшие 2-3 месяца.
про запас міцності я б не казав, а от що можливо на поточний момент немає надмірного тиску на курс - так можна сказати.
але підстав для укріплення курсу не бачу. по-перше, ці підстави мають виглядати обгрунтованими для НБУ, бо саме він керує курсом. по-друге - такий дефіцит торгового балансу й відповідно постійний дефіцит на міжбанку - це не про укріплення, це про девальвацію. й по-третє, подивимось, як закриють бюджет - доведеться вдаватися до емісії чи ні. якщо доведеться, то ось тоді курс може знову послабшати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:00
Shaman написав:
про запас міцності я б не казав
ЗВР достатньо майже на рік закривати дефіцит - от це і є запасом міцності чи, скоріш, подушка безпеки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3980
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:31
Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:
ЄС надасть до 35 млрд євро.
США – до 20 млрд доларів.
Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.
Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:11
Василь-Рівне написав: Denik написав:
не плутай Данила з хуйлом
Погугліть Гетьманцев Сівкович і зрозумієте, що він недалеко від хуйла, а найвеличніший весь оцей зброд зібрав навкруги себе не розуміючи, що короля робить свита, але він до цих пір думає що нас усіх зробив разом, а насправді ...
Поки реальність такова, що грошове забезпечення і фінансування озброєнь і техніки - це те, що стримує війну там, де вона є. Десь з літа-осені 2023 року якщо б була затримка грошового забезпечення військовим хоча б на місяць - то Ваш би бізнес в Рівному ділили б кадирівці з колишніми вагнерівцями.
Я не начфін, але можу оцінити скільки коштує день війни одної бригали і можу оцінити скільки коштує 1 день війни для всіх Сухопутних військ.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3297
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:18
Victor8 написав:
ЄС надасть до 35 млрд євро.
США – до 20 млрд доларів.
Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.
Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.
Я додам що програма з Великобританією не на 1 рік, а на 4 роки 2024-2027, як і безпекові угоди з Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Норвегією та Японією.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3297
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34688
|37142880
|
|
|1989
|13319380
|
|
|7978
|23236620
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|