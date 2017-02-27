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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11669116701167111672

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 58
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:то Ваш би бізнес в Рівному ділили б кадирівці з колишніми вагнерівцями.

Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти порівняно з тими які отримує пан Гетьманцев здаючи в оренду в Києві своїх 17 чи скільки там квартир і дуже суиніваюсь що там все до копієчки виплачується у вигляді податків, а те, що ЗЕ на цю посаду поставив людину яка була агресивно проти української мови (“Слуга” Гетманцев назвав “фашизмом” захист української мови) і працювала на діючого агента ФСБ який втік у мордор і Ваша прихильність до цього екземпляра виглядає дуже дивною історією.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 25 жов, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:13

  Denik написав:
  Бетон написав:спасибо даныло. шоб ты сдох

не плутай Данила з хуйлом

Це точно, данило гірший
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти

Я трохи перебував на звільненій Херсонщині й можу з деокупованою Донеччиною (під час Харківської операції). Так в пеірод окупації на Донеччині нічого з торгівлі не працювало. На Херсонщині печиво в магазинах після окупації було по 200-300 грн за кг. Хліб коштував 50 грн. під час окупації. Я не думаю, що там бізнес щось заробив. Зібрати урожай 2022 року окупанти випускали з сіл за великий хабар. Якщо його не сплачували - могли спалити поле.
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  #<1 ... 11669116701167111672
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