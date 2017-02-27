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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:11
Denik написав:
то Ваш би бізнес в Рівному ділили б кадирівці з колишніми вагнерівцями.
Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти порівняно з тими які отримує пан Гетьманцев здаючи в оренду в Києві своїх 17 чи скільки там квартир і дуже суиніваюсь що там все до копієчки виплачується у вигляді податків, а те, що ЗЕ на цю посаду поставив людину яка була агресивно проти української мови (“Слуга” Гетманцев назвав “фашизмом” захист української мови) і працювала на діючого агента ФСБ який втік у мордор і Ваша прихильність до цього екземпляра виглядає дуже дивною історією.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в П'ят 25 жов, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:13
Denik написав: Бетон написав:
спасибо даныло. шоб ты сдох
не плутай Данила з хуйлом
Це точно, данило гірший
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:32
Василь-Рівне написав:
Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти
Я трохи перебував на звільненій Херсонщині й можу з деокупованою Донеччиною (під час Харківської операції). Так в пеірод окупації на Донеччині нічого з торгівлі не працювало. На Херсонщині печиво в магазинах після окупації було по 200-300 грн за кг. Хліб коштував 50 грн. під час окупації. Я не думаю, що там бізнес щось заробив. Зібрати урожай 2022 року окупанти випускали з сіл за великий хабар. Якщо його не сплачували - могли спалити поле.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:46
Victor8 написав:
Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:
ЄС надасть до 35 млрд євро.
США – до 20 млрд доларів.
Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.
Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.
тепер точно відкат до ПА37.5
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:11
Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
Такий варіант підвищення ставки фігурував у прогнозах аналітиків, однак більшість експертів очікували підвищення на 1 відсотковий пункт - до 20%.
"Інфляція складається істотно вище липневого прогнозу Банку Росії. Продовжують збільшуватися інфляційні очікування. Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні витрати і пов'язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", - йдеться в повідомленні.
ЦБ РФ зазначає, що потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики, для того, щоб забезпечити повернення інфляції до мети й знизити інфляційні очікування. ЦБ Росії допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні.
Попередній максимум ключової ставки (20%) було встановлено в лютому 2022 року.
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