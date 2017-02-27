Denik написав:то Ваш би бізнес в Рівному ділили б кадирівці з колишніми вагнерівцями.
Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти порівняно з тими які отримує пан Гетьманцев здаючи в оренду в Києві своїх 17 чи скільки там квартир і дуже суиніваюсь що там все до копієчки виплачується у вигляді податків, а те, що ЗЕ на цю посаду поставив людину яка була агресивно проти української мови (“Слуга” Гетманцев назвав “фашизмом” захист української мови) і працювала на діючого агента ФСБ який втік у мордор і Ваша прихильність до цього екземпляра виглядає дуже дивною історією.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 25 жов, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне написав:Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти
Я трохи перебував на звільненій Херсонщині й можу з деокупованою Донеччиною (під час Харківської операції). Так в пеірод окупації на Донеччині нічого з торгівлі не працювало. На Херсонщині печиво в магазинах після окупації було по 200-300 грн за кг. Хліб коштував 50 грн. під час окупації. Я не думаю, що там бізнес щось заробив. Зібрати урожай 2022 року окупанти випускали з сіл за великий хабар. Якщо його не сплачували - могли спалити поле.
Victor8 написав:Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:
ЄС надасть до 35 млрд євро. США – до 20 млрд доларів. Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.
Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.
Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
Такий варіант підвищення ставки фігурував у прогнозах аналітиків, однак більшість експертів очікували підвищення на 1 відсотковий пункт - до 20%.
"Інфляція складається істотно вище липневого прогнозу Банку Росії. Продовжують збільшуватися інфляційні очікування. Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні витрати і пов'язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", - йдеться в повідомленні.
ЦБ РФ зазначає, що потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики, для того, щоб забезпечити повернення інфляції до мети й знизити інфляційні очікування. ЦБ Росії допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні.
Попередній максимум ключової ставки (20%) було встановлено в лютому 2022 року.
Victor8 написав:Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:
ЄС надасть до 35 млрд євро. США – до 20 млрд доларів. Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.
Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.
тепер точно відкат до ПА37.5
Бросилось в глаза: ЕС надасть ДО 35 млрд євро; США надасть ДО 20 млрд доларів... НО, при этом: "Загалом Україна отримає АЖ близько $50 млрд". ПРИ ЭТОМ, 200 - 300 млн. долларов - тоже "ДО ... млрд"! Слабо верится что Штаты, напр., начав свой фин. год, сразу после выборов станут заливать млрд-ы в Украину, тем более, что по отзывам комментаторов - НЕ заложены в их бюджете... "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники": https://www.youtube.com/watch?v=jjwMd-9uQ9s Надо лезть на зеленый забор!