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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11669116701167111672

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 58
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:то Ваш би бізнес в Рівному ділили б кадирівці з колишніми вагнерівцями.

Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти порівняно з тими які отримує пан Гетьманцев здаючи в оренду в Києві своїх 17 чи скільки там квартир і дуже суиніваюсь що там все до копієчки виплачується у вигляді податків, а те, що ЗЕ на цю посаду поставив людину яка була агресивно проти української мови (“Слуга” Гетманцев назвав “фашизмом” захист української мови) і працювала на діючого агента ФСБ який втік у мордор і Ваша прихильність до цього екземпляра виглядає дуже дивною історією.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 25 жов, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:13

  Denik написав:
  Бетон написав:спасибо даныло. шоб ты сдох

не плутай Данила з хуйлом

Це точно, данило гірший
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Ніхто би мій маленький бізнес не ділив бо тут треба пахати х ранку і до ночі за мізерні кошти

Я трохи перебував на звільненій Херсонщині й можу з деокупованою Донеччиною (під час Харківської операції). Так в пеірод окупації на Донеччині нічого з торгівлі не працювало. На Херсонщині печиво в магазинах після окупації було по 200-300 грн за кг. Хліб коштував 50 грн. під час окупації. Я не думаю, що там бізнес щось заробив. Зібрати урожай 2022 року окупанти випускали з сіл за великий хабар. Якщо його не сплачували - могли спалити поле.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:46

  Victor8 написав:Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:

ЄС надасть до 35 млрд євро.
США – до 20 млрд доларів.
Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.

Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.

тепер точно відкат до ПА37.5
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:11

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Такий варіант підвищення ставки фігурував у прогнозах аналітиків, однак більшість експертів очікували підвищення на 1 відсотковий пункт - до 20%.

"Інфляція складається істотно вище липневого прогнозу Банку Росії. Продовжують збільшуватися інфляційні очікування. Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні витрати і пов'язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", - йдеться в повідомленні.

ЦБ РФ зазначає, що потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики, для того, щоб забезпечити повернення інфляції до мети й знизити інфляційні очікування. ЦБ Росії допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні.

Попередній максимум ключової ставки (20%) було встановлено в лютому 2022 року.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про запас міцності я б не казав

ЗВР достатньо майже на рік закривати дефіцит - от це і є запасом міцності чи, скоріш, подушка безпеки.


Это уже проходили раньше: как только начинается шухер - НБУ начинает беречь свои ЗВР, курс соотв. - падает.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:50

  flyman написав:
  Victor8 написав:Головні тези з промови Прем’єр-міністра на засіданні Уряду 25.10.2024:

ЄС надасть до 35 млрд євро.
США – до 20 млрд доларів.
Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Загалом Україна отримає близько $50 млрд від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.

Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками.

тепер точно відкат до ПА37.5


Бросилось в глаза: ЕС надасть ДО 35 млрд євро; США надасть ДО 20 млрд доларів...
НО, при этом: "Загалом Україна отримає АЖ близько $50 млрд".
ПРИ ЭТОМ, 200 - 300 млн. долларов - тоже "ДО ... млрд"! Слабо верится что Штаты, напр., начав свой фин. год, сразу после выборов станут заливать млрд-ы в Украину, тем более, что по отзывам комментаторов - НЕ заложены в их бюджете...
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники": https://www.youtube.com/watch?v=jjwMd-9uQ9s
Надо лезть на зеленый забор!
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 03:13

  Hotab написав:ОВГЗ в мінусі.


уверены? за год бакс прибавил 12% в гривне
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 09:02

  tester7336 написав:
  Hotab написав:ОВГЗ в мінусі.


уверены?

Залежить від точки входу і виходу. Там де ви зацитували - там «увєрєн».
Hotab
 
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