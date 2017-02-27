RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11670116711167211673

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 59
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
19%
11
41,50-42,00
47%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:10

  Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?

Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.

НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше).
...

мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.

так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.

це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.

якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7156
З нами з: 29.09.19
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а з природу валютних операцій ситуація принципово не змінюється.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7156
З нами з: 29.09.19
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
  #<1 ... 11670116711167211673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3467, 3468, 3469
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34689 37144807
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2024 23:21
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13319926
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23237059
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5843)
27.10.2024 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.