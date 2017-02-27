Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше).
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мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..