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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:10
Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?Ключовим фактором
минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів
. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше).
...
мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230
млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240
млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280
млн дол проти 300-310
млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:26
а з приводу валютних операцій ситуація принципово не змінюється.
середній рівень інтервенцій в тиждень десь не менш 750 млн грн, що схоже не надто турбує НБУ. 330 млн дол - дефіцит операцій клієнтів банків, ще 330 млн дол на тиждень купує населення. й якщо показник по банкам сталий порівняно з вереснем, то населення трошки більше стало купувати.
тому за жовтень очікуємо декілька рекордів - як по рівню інтервенцій 3,5 ярди дол, так й по рівню купівлі населенням - 1,2-1,3 ярди дол. це ще станеться й через довгий місяць - 23 робочих дня.
поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:51
Shaman написав:
поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
Я детально не анализировал нынешнюю ситуацию, поэтому напишу по старой памяти.
Еще когда я внимательно следил за этими параметрами, такие аномалии пару раз случались. Тогда это было связано с тем, что кто выходил с большими покупками в пятницу под самый конец сессии. Если ничего не изменилось, после 15 сделки на МБ заключаются в режиме ТОМ. Статистика интервенций составляется по факту сделок, а ликвидность меняется после фактических расчетов. Это и создает дисбаланс. За первую неделю больше интервенции, а за вторую больше изменение ликвидности. В сумме имели совпадение за 2 недели.
Не исключено, что такие фокусы стали традицией.
Также нельзя исключить еще какие-то игры с производными инструментами. НБУ не объявлял о новшествах при проведении интервенций?
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Сибарит
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:57
Сибарит написав: Shaman написав:
поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
Я детально не анализировал нынешнюю ситуацию, поэтому напишу по старой памяти.
Еще когда я внимательно следил за этими параметрами, такие аномалии пару раз случались. Тогда это было связано с тем, что кто выходил с большими покупками в пятницу под самый конец сессии. Если ничего не изменилось, после 15 сделки на МБ заключаются в режиме ТОМ. Статистика интервенций составляется по факту сделок, а ликвидность меняется после фактических расчетов. Это и создает дисбаланс. За первую неделю больше интервенции, а за вторую больше изменение ликвидности. В сумме имели совпадение за 2 недели.
Не исключено, что такие фокусы стали традицией.
Также нельзя исключить еще какие-то игры с производными инструментами. НБУ не объявлял о новшествах при проведении интервенций?
схоже, так й є. але тоді така ситуація може виникати кожен день, просто ми цього не бачимо, бо немає відповідних звітів.
й про що це може казати? по-перше, в ці п'ятниці зазвичай ми бачимо значне зростання закупівлі валюти клієнтами банків. пересічні зазвичай до 15:00 з купівлею не тягнуть. тому варіант перший - закупівлю якихось держструктур НБУ свідомо відкладає на ці години, щоб цей попит не впливав на курс - бо це цифри й 50, й 80, й 90 млн дол - значна частина від щоденних продажів.
конспірологічний варіант, який багатьом сподобається - своїм продають по гарному курсу (це більше як жарт).
ще є співпадіння, що це відбувається в п'ятниці, коли вивільняються кошти з довгострокових депосерт - теж можливий варіант, гроші потроху конвертують.
якось так
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