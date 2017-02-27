Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). ...
мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
а з приводу валютних операцій ситуація принципово не змінюється.
середній рівень інтервенцій в тиждень десь не менш 750 млн грн, що схоже не надто турбує НБУ. 330 млн дол - дефіцит операцій клієнтів банків, ще 330 млн дол на тиждень купує населення. й якщо показник по банкам сталий порівняно з вереснем, то населення трошки більше стало купувати.
тому за жовтень очікуємо декілька рекордів - як по рівню інтервенцій 3,5 ярди дол, так й по рівню купівлі населенням - 1,2-1,3 ярди дол. це ще станеться й через довгий місяць - 23 робочих дня.
поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
Shaman написав:поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
Я детально не анализировал нынешнюю ситуацию, поэтому напишу по старой памяти. Еще когда я внимательно следил за этими параметрами, такие аномалии пару раз случались. Тогда это было связано с тем, что кто выходил с большими покупками в пятницу под самый конец сессии. Если ничего не изменилось, после 15 сделки на МБ заключаются в режиме ТОМ. Статистика интервенций составляется по факту сделок, а ликвидность меняется после фактических расчетов. Это и создает дисбаланс. За первую неделю больше интервенции, а за вторую больше изменение ликвидности. В сумме имели совпадение за 2 недели. Не исключено, что такие фокусы стали традицией. Также нельзя исключить еще какие-то игры с производными инструментами. НБУ не объявлял о новшествах при проведении интервенций?
Shaman написав:поки дивився цифри, випадково помітив, що десь з середини серпня є значні відхилення в звіті Результати валютних інтервенцій НБУ та Аналіз банківської ліквідності в цифрах валютних інтервенцій за тиждень - до 90 млн дол. за два тижня цифри вирівнюються, але з точки зору аналітики не дуже зрозуміло, що саме відбувається. в когось є думки, через що це стало системним явищем?
Я детально не анализировал нынешнюю ситуацию, поэтому напишу по старой памяти. Еще когда я внимательно следил за этими параметрами, такие аномалии пару раз случались. Тогда это было связано с тем, что кто выходил с большими покупками в пятницу под самый конец сессии. Если ничего не изменилось, после 15 сделки на МБ заключаются в режиме ТОМ. Статистика интервенций составляется по факту сделок, а ликвидность меняется после фактических расчетов. Это и создает дисбаланс. За первую неделю больше интервенции, а за вторую больше изменение ликвидности. В сумме имели совпадение за 2 недели. Не исключено, что такие фокусы стали традицией. Также нельзя исключить еще какие-то игры с производными инструментами. НБУ не объявлял о новшествах при проведении интервенций?
схоже, так й є. але тоді така ситуація може виникати кожен день, просто ми цього не бачимо, бо немає відповідних звітів.
й про що це може казати? по-перше, в ці п'ятниці зазвичай ми бачимо значне зростання закупівлі валюти клієнтами банків. пересічні зазвичай до 15:00 з купівлею не тягнуть. тому варіант перший - закупівлю якихось держструктур НБУ свідомо відкладає на ці години, щоб цей попит не впливав на курс - бо це цифри й 50, й 80, й 90 млн дол - значна частина від щоденних продажів.
конспірологічний варіант, який багатьом сподобається - своїм продають по гарному курсу (це більше як жарт).
ще є співпадіння, що це відбувається в п'ятниці, коли вивільняються кошти з довгострокових депосерт - теж можливий варіант, гроші потроху конвертують.
Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). ...
мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
Добрий день, шановний Shaman!
Дані, які Ви просите є на сайті НБУ. Публікуються вони частково щодня, частково щотижня. Розділ НБУ: Валютний ринок Там є вся необхідна інформація та графіки. Основне посилання - https://bank.gov.ua/ua/markets.
Минулого тижня відчувалось деяке зниження пропозиції безготівкової валюти на міжбанківському валютному ринку з боку компаній-експортерів. Це призвело до зростання котирувань, які вже у вівторок 22 жовтня досягли 41,36 грн на позиції «бід» і 41,45 грн на позиції «оффер». Як завжди, ситуацію довелось рятувати Національному банку, який був змушений збільшити інтенсивність та обсяг власних валютних інтервенцій. За період від 21 до 25 жовтня НБУ продав 707,90 млн доларів (на 32,72 млн доларів або 5% більше, ніж тижнем раніше). Цього виявилось достатньо, щоб повністю задовольнити попит з боку імпортерів.
Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знизились до 41,30 грн на позиції «бід» і 41,33 грн на позиції «оффер». Загалом безготівковий долар подорожчав у порівняно з 18 жовтня приблизно на 7 копійок.
Несуттєво зріс у ціні і готівковий долар. Гуртові обмінні пункти столиці минулого тижня продавали долар за 41,46-41,52 грн. Євро на міжнародному валютному ринку FOREX продовжив своє падіння до долара США. 23 жовтня він знизився до відмітки 1,0761, після чого скоректувався до 1,0839 долара. У п’ятницю 25 жовтня на новині про приготування Ізраїлю до атаки на Іран євро знов поновив падіння і закінчив минулий тиждень на рівні 1,0794 долара.
Прогноз на цей тиждень
Цього тижня погоду на валютному ринку буде формувати фактор кінця місяця. Традиційно він супроводжується зниженням попиту на іноземну валюту - як на міжбанківському, так і на готівковому ринку, а також збільшенням пропозиції готівкової валюти від населення, якому потрібно погашати заборгованість за кредитами та кредитними картками. Тому можна припустити, що у перші дні цього тижня ми не побачимо помітного зростання цінників на банківських табло. З великою долею ймовірності готівковий долар будуть продавати у межах 41,45-41,65 грн.
Євро на світовому валютному ринку FOREX може прискорити падіння, якщо буде реакція Ірана на масовану атаку Ізраїля на іранські військові об’єкти в ніч на суботу 26 жовтня. Ціна євро за гривню наступного тижня буде змінюватися дуже динамічно, відслідковуючи коливання курсу євро/долар у світі.
Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). ...
мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
А чому ви вирішили, що активність продавців валюти обов'язково призведе до зростання об'єму? Зовсім ні, бо дефіцит пропозиції все рівно зберігається. Для того, щоб розуміти, як насправді, треба мати тісну справу з міжбанком. От наприклад, сьогодні на міжбанку є реальний виражений попит. Ви це бачите по цифрах?...Об'єм більш-менш на звичному рівні.
Сибарит написав:Я детально не анализировал нынешнюю ситуацию, поэтому напишу по старой памяти. Еще когда я внимательно следил за этими параметрами, такие аномалии пару раз случались. Тогда это было связано с тем, что кто выходил с большими покупками в пятницу под самый конец сессии. Если ничего не изменилось, после 15 сделки на МБ заключаются в режиме ТОМ.
После 15:30, если быть точным.
Сибарит написав:Также нельзя исключить еще какие-то игры с производными инструментами. НБУ не объявлял о новшествах при проведении интервенций?
Ірина_ написав:Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). ...
мене ще свого часу це повідомлення різануло очі. але для того, щоб це перевірити, треба трохи вичекати, бо дані оновлюються з запізненням. а потім коли з'явиться вільний час.
так от, звіт НБУ взагалі не показує збільшення продажу валюти минулого тижня - 230 млн дол на день, як й на попередньому тижні, а за тиждень до того було взагалі 240 млн дол. а зменшення інтервенцій НБУ обумовлено тим, що зменшилася купівля долару - до 280 млн дол проти 300-310 млн дол в попередні тижні.
це я до чого - схоже багато оцих оцінок базуються на довіднику "стеля" й не мають ніякого відношення до реальності. й знайти аналітика, який би давав реальну картину, - це завдання з *.
якщо я не правий, давайте свої зауваження. але проблема в тому, що хто відразу знає, де можна перевірити ці цифри?..
А чому ви вирішили, що активність продавців валюти обов'язково призведе до зростання об'єму? Зовсім ні, бо дефіцит пропозиції все рівно зберігається. Для того, щоб розуміти, як насправді, треба мати тісну справу з міжбанком. От наприклад, сьогодні на міжбанку є реальний виражений попит. Ви це бачите по цифрах?...Об'єм більш-менш на звичному рівні.
це не я вирішив, про активізацію продавців було сказано в попередньому дописі. на об'єм інтервенцій впливає власне дефіцит.
що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні