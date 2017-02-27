Додано: Пон 28 жов, 2024 13:59

Що найбільше впливало на курс минулого тижня?



Минулого тижня відчувалось деяке зниження пропозиції безготівкової валюти на міжбанківському валютному ринку з боку компаній-експортерів. Це призвело до зростання котирувань, які вже у вівторок 22 жовтня досягли 41,36 грн на позиції «бід» і 41,45 грн на позиції «оффер». Як завжди, ситуацію довелось рятувати Національному банку, який був змушений збільшити інтенсивність та обсяг власних валютних інтервенцій. За період від 21 до 25 жовтня НБУ продав 707,90 млн доларів (на 32,72 млн доларів або 5% більше, ніж тижнем раніше). Цього виявилось достатньо, щоб повністю задовольнити попит з боку імпортерів.



Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знизились до 41,30 грн на позиції «бід» і 41,33 грн на позиції «оффер». Загалом безготівковий долар подорожчав у порівняно з 18 жовтня приблизно на 7 копійок.



Несуттєво зріс у ціні і готівковий долар. Гуртові обмінні пункти столиці минулого тижня продавали долар за 41,46-41,52 грн.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX продовжив своє падіння до долара США. 23 жовтня він знизився до відмітки 1,0761, після чого скоректувався до 1,0839 долара. У п’ятницю 25 жовтня на новині про приготування Ізраїлю до атаки на Іран євро знов поновив падіння і закінчив минулий тиждень на рівні 1,0794 долара.



Прогноз на цей тиждень



Цього тижня погоду на валютному ринку буде формувати фактор кінця місяця. Традиційно він супроводжується зниженням попиту на іноземну валюту - як на міжбанківському, так і на готівковому ринку, а також збільшенням пропозиції готівкової валюти від населення, якому потрібно погашати заборгованість за кредитами та кредитними картками. Тому можна припустити, що у перші дні цього тижня ми не побачимо помітного зростання цінників на банківських табло. З великою долею ймовірності готівковий долар будуть продавати у межах 41,45-41,65 грн.



Євро на світовому валютному ринку FOREX може прискорити падіння, якщо буде реакція Ірана на масовану атаку Ізраїля на іранські військові об’єкти в ніч на суботу 26 жовтня. Ціна євро за гривню наступного тижня буде змінюватися дуже динамічно, відслідковуючи коливання курсу євро/долар у світі.