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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40
Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?
Це прогноз аналітиків Finance.ua.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41
Shaman написав:
що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні
Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
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