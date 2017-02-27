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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11671116721167311674

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 59
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
19%
11
41,50-42,00
47%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40

  Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?


Це прогноз аналітиків Finance.ua.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41

  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)


Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52

  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27

  Shaman написав:
  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D

Стабильность курса от НБУ :D
Victor8
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