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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40
Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?
Це прогноз аналітиків Finance.ua.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41
Shaman написав:
що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні
Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27
Стабильность курса от НБУ
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:34
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:38
Yuri_61 написав:
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
а коли закладена в бюджет цифра курсу долара співпадала з фактичною середньорічною ?
А особливо в рік, на який "САМ МВФ" (є такі чутки) прогнозував на літо "кінець війни"
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:54
Yuri_61 написав:
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!
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