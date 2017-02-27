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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11671116721167311674

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 60
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
18%
11
41,50-42,00
47%
28
42,00-42,50
18%
11
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40

  Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?


Це прогноз аналітиків Finance.ua.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41

  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)


Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52

  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27

  Shaman написав:
  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D

Стабильность курса от НБУ :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:38

  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
:D :D а коли закладена в бюджет цифра курсу долара співпадала з фактичною середньорічною ?
А особливо в рік, на який "САМ МВФ" (є такі чутки) прогнозував на літо "кінець війни"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43

Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:41

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43

Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!

На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно :D
Victor8
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