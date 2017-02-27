|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40
Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?
Це прогноз аналітиків Finance.ua.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41
Shaman написав:
що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні
Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6257
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7167
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 1512 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27
Стабильность курса от НБУ
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 28 жов, 2024 19:34
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2875
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:38
Yuri_61 написав:
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
а коли закладена в бюджет цифра курсу долара співпадала з фактичною середньорічною ?
А особливо в рік, на який "САМ МВФ" (є такі чутки) прогнозував на літо "кінець війни"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5479
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:54
Yuri_61 написав:
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4864
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 жов, 2024 10:41
moveton написав: Yuri_61 написав:
усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!
На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 29 жов, 2024 13:08
Ярослав Железняк
Ну гарна новина, незважаючи на певну політичну турбулентність після виборів, Японія оголосила про свій внесок в 50 млрд пакет G7.
Очікувано це 3 млрд $, які підуть через FIF Світового банку. Тобто в бюджет України потім.
Виходить пакет складається:
+ 20 млрд $ ЄС
+ 20 млрд $ США (тут десь 10 військові)
+ 3 млрд $ Британія (скоріш за все все військове)
+ 3 млрд $ Японія
+ 3,6 млрд $ Канада
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34692
|37147552
|
|
|1989
|13320807
|
|
|7978
|23237803
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|