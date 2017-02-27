RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11671116721167311674

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 60
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
18%
11
41,50-42,00
47%
28
42,00-42,50
18%
11
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:40

  Shaman написав:Ірина_
а це звідкись чи це ваш прогноз?


Це прогноз аналітиків Finance.ua.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:41

  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)


Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...
Искатель
 
Повідомлень: 6257
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52

  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7167
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1512 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27

  Shaman написав:
  Искатель написав:
  Shaman написав:що ви маєте на увазі під "реальний виражений попит"? чи видно на цифрах - подивимось через два дні :)

Це коли казначеї кажуть: "є серйозний бід". Ну, не знаю, як іншими словами сказати. Коли не просто хочуть купити, а багато і зразу ...

бід є, а зростання курсу невеличке :D

Стабильность курса от НБУ :D
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
Yuri_61
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:38

  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43
чи скільки там передбачен в бюджеті на кінець 2024 року, щоб вийт в середньому за 2024 рік на 41,4 як закладено в бюджеті на 2024 рік
:D :D а коли закладена в бюджет цифра курсу долара співпадала з фактичною середньорічною ?
А особливо в рік, на який "САМ МВФ" (є такі чутки) прогнозував на літо "кінець війни"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5479
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43

Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4864
З нами з: 23.03.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:41

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:усьо, льод тронувся, пішли вгору на 43

Куда тронулся?! Я уже вчера продался. Теперь от 37.5 увиливать поздно!

На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно :D
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:08

Ярослав Железняк

Ну гарна новина, незважаючи на певну політичну турбулентність після виборів, Японія оголосила про свій внесок в 50 млрд пакет G7.

Очікувано це 3 млрд $, які підуть через FIF Світового банку. Тобто в бюджет України потім.

Виходить пакет складається:
+ 20 млрд $ ЄС
+ 20 млрд $ США (тут десь 10 військові)
+ 3 млрд $ Британія (скоріш за все все військове)
+ 3 млрд $ Японія
+ 3,6 млрд $ Канада
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно

Я думаю, що всі взяли паузу до виборів в США від різких рухів. І в НБУ, і в Мінфіні, навіть Зеленський ще не підписав закон про підвищення податків, який є критично важливим, аде суспільство вимагало розібратися з прокурорами-інвалідами.
Я думаю, що взяли паузу і в мінвбивств РФ і в нашому Міноборони і в генеральних штабах.
Невіть ельвіра наїбуліна підвищила оркоставку до 21% і теж взяла паузу до грудня. Мінфін рф виділив додаткові гроші мінвбивств рф, переглягувши бюджет 24 року і теж взяв паузу (саме тому у нас необхідне симетричне підвищення військових витрат, на які треба підвищувати податки).
Так і про стабілізацію близько 41.5 можна казати не до кінця року, а до виборів в США.
Вибори-вибори - кандидати пі..ри :D
Denik
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 23.02.09
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 11671116721167311674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3468, 3469, 3470
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34692 37147640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2024 10:06
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13320840
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23237822
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12944)
29.10.2024 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.