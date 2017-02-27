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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:51
Denik написав: Victor8 написав:
На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно
Я думаю, що всі взяли паузу до виборів в США від різких рухів. І в НБУ, і в Мінфіні, навіть Зеленський ще не підписав закон про підвищення податків, який є критично важливим, аде суспільство вимагало розібратися з прокурорами-інвалідами.
Я думаю, що взяли паузу і в мінвбивств РФ і в нашому Міноборони і в генеральних штабах.
Невіть ельвіра наїбуліна підвищила оркоставку до 21% і теж взяла паузу до грудня. Мінфін рф виділив додаткові гроші мінвбивств рф, переглягувши бюджет 24 року і теж взяв паузу (саме тому у нас необхідне симетричне підвищення військових витрат, на які треба підвищувати податки).
Так і про стабілізацію близько 41.5 можна казати не до кінця року, а до виборів в США.
Вибори-вибори - кандидати пі..ри
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 19:36
Victor8 написав:
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
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Додано: Вів 29 жов, 2024 22:12
Давайте поміркуємо, чи вигідно США підривати довіру до американського долара у всьому світі. І чи вигідно країнам світу, в ЗВР яких налічується частка в 58% доларів США, щоб долар США втрачав свою платіжну спроможність.
Тоді й будемо горювати або ні від новин про введення в недалекому майбутньому CBDC і про кремлівські наративи про крах долара і розквіт комуністичного юаня, який становиться домінантною світовою валютою.
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