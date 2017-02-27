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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11672116731167411675

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 60
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
18%
11
41,50-42,00
47%
28
42,00-42,50
18%
11
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 18:51

  Denik написав:
  Victor8 написав:На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно

Я думаю, що всі взяли паузу до виборів в США від різких рухів. І в НБУ, і в Мінфіні, навіть Зеленський ще не підписав закон про підвищення податків, який є критично важливим, аде суспільство вимагало розібратися з прокурорами-інвалідами.
Я думаю, що взяли паузу і в мінвбивств РФ і в нашому Міноборони і в генеральних штабах.
Невіть ельвіра наїбуліна підвищила оркоставку до 21% і теж взяла паузу до грудня. Мінфін рф виділив додаткові гроші мінвбивств рф, переглягувши бюджет 24 року і теж взяв паузу (саме тому у нас необхідне симетричне підвищення військових витрат, на які треба підвищувати податки).
Так і про стабілізацію близько 41.5 можна казати не до кінця року, а до виборів в США.
Вибори-вибори - кандидати пі..ри :D

Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина. :shock:
IMHO.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:36

  Victor8 написав:Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина. :shock:
IMHO.

Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте поміркуємо, чи вигідно США підривати довіру до американського долара у всьому світі. І чи вигідно країнам світу, в ЗВР яких налічується частка в 58% доларів США, щоб долар США втрачав свою платіжну спроможність.
Тоді й будемо горювати або ні від новин про введення в недалекому майбутньому CBDC і про кремлівські наративи про крах долара і розквіт комуністичного юаня, який становиться домінантною світовою валютою.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:17

  sens написав:Акциз підписали
Паливо в ціні вирісло
Логістика у всіх закладена у вартість товару
Вартість товару зросте для всіх
Що там далі?

А далі ціна знизилась! Разом з усіма логістиками і всім іншим! Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр! Жаль нема зворотнього звʼязку, а то б я їм написав, що в мене вже давно Тесла і Мерседес електричні! Та думаю як у багатьох інших!
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