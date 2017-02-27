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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:51
Denik написав: Victor8 написав:
На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно
Я думаю, що всі взяли паузу до виборів в США від різких рухів. І в НБУ, і в Мінфіні, навіть Зеленський ще не підписав закон про підвищення податків, який є критично важливим, аде суспільство вимагало розібратися з прокурорами-інвалідами.
Я думаю, що взяли паузу і в мінвбивств РФ і в нашому Міноборони і в генеральних штабах.
Невіть ельвіра наїбуліна підвищила оркоставку до 21% і теж взяла паузу до грудня. Мінфін рф виділив додаткові гроші мінвбивств рф, переглягувши бюджет 24 року і теж взяв паузу (саме тому у нас необхідне симетричне підвищення військових витрат, на які треба підвищувати податки).
Так і про стабілізацію близько 41.5 можна казати не до кінця року, а до виборів в США.
Вибори-вибори - кандидати пі..ри
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
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Victor8
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Додано: Вів 29 жов, 2024 19:36
Victor8 написав:
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
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reef
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Додано: Сер 30 жов, 2024 00:17
sens написав:
Акциз підписали
Паливо в ціні вирісло
Логістика у всіх закладена у вартість товару
Вартість товару зросте для всіх
Що там далі?
А далі ціна знизилась! Разом з усіма логістиками і всім іншим! Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр! Жаль нема зворотнього звʼязку, а то б я їм написав, що в мене вже давно Тесла і Мерседес електричні! Та думаю як у багатьох інших!
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:22
reef написав:
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
Интересно, почему такие надежды на изменения? в США дуже много институций, которые по щелчку пальцев ничего не дадут сделать. Общая стратегия движения будет той же, т.е. удержание позиции №1 в экономике мира.
Благодаря Украине и Израилю - немного улучшилось положение, ключевые ставки идут по-немногу на снижение. DXY вырос с 2022 на примерно 15% и находится на уровнях 70-ых(отмена Бреттон-Вуда + послабление в военной гонке + нефтяной кризис), начала и конца 90-х(распад СССР и смена элит в РФ и кризис).
Поэтому что вы ожидаете от смены говорящей головы в США - мне если честно не ясно.
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dimo_0n
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:30
dimo_0n Трамп вже показав як він ламає структуру Республіканської партії і конгресу, він може зламати й інші інститути...
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Додано: Сер 30 жов, 2024 12:06
Игра на публику не имеет НИЧЕГО общего с общей стратегией гос-ва в удержании первенства на мировой арене...
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dimo_0n
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