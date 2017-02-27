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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:51
Denik написав: Victor8 написав:
На данный момент складывается впечатление, что по доллару США будем "крутиться" около цифры 41,50.
Минимум до конца 2024 года.
Но, это не точно
Я думаю, що всі взяли паузу до виборів в США від різких рухів. І в НБУ, і в Мінфіні, навіть Зеленський ще не підписав закон про підвищення податків, який є критично важливим, аде суспільство вимагало розібратися з прокурорами-інвалідами.
Я думаю, що взяли паузу і в мінвбивств РФ і в нашому Міноборони і в генеральних штабах.
Невіть ельвіра наїбуліна підвищила оркоставку до 21% і теж взяла паузу до грудня. Мінфін рф виділив додаткові гроші мінвбивств рф, переглягувши бюджет 24 року і теж взяв паузу (саме тому у нас необхідне симетричне підвищення військових витрат, на які треба підвищувати податки).
Так і про стабілізацію близько 41.5 можна казати не до кінця року, а до виборів в США.
Вибори-вибори - кандидати пі..ри
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
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Victor8
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Додано: Вів 29 жов, 2024 19:36
Victor8 написав:
Конечно, все ждут результатов выборов в США. Это правильно.
Но, новый Президент США вступит в полномочия только 20.01.2025.
И только тогда возможны изменения взаимоотношений США-Украина.
IMHO.
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
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reef
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Додано: Сер 30 жов, 2024 00:17
sens написав:
Акциз підписали
Паливо в ціні вирісло
Логістика у всіх закладена у вартість товару
Вартість товару зросте для всіх
Що там далі?
А далі ціна знизилась! Разом з усіма логістиками і всім іншим! Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр! Жаль нема зворотнього звʼязку, а то б я їм написав, що в мене вже давно Тесла і Мерседес електричні! Та думаю як у багатьох інших!
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:22
reef написав:
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
Интересно, почему такие надежды на изменения? в США дуже много институций, которые по щелчку пальцев ничего не дадут сделать. Общая стратегия движения будет той же, т.е. удержание позиции №1 в экономике мира.
Благодаря Украине и Израилю - немного улучшилось положение, ключевые ставки идут по-немногу на снижение. DXY вырос с 2022 на примерно 15% и находится на уровнях 70-ых(отмена Бреттон-Вуда + послабление в военной гонке + нефтяной кризис), начала и конца 90-х(распад СССР и смена элит в РФ и кризис).
Поэтому что вы ожидаете от смены говорящей головы в США - мне если честно не ясно.
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dimo_0n
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:30
dimo_0n Трамп вже показав як він ламає структуру Республіканської партії і конгресу, він може зламати й інші інститути...
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Додано: Сер 30 жов, 2024 12:06
Игра на публику не имеет НИЧЕГО общего с общей стратегией гос-ва в удержании первенства на мировой арене...
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dimo_0n
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Додано: Сер 30 жов, 2024 13:32
dimo_0n написав: reef написав:
Залежно від результатів виборів вже у листопаді може змінитися поведінка конгресу США
Интересно, почему такие надежды на изменения? в США дуже много институций, которые по щелчку пальцев ничего не дадут сделать. Общая стратегия движения будет той же, т.е. удержание позиции №1 в экономике мира.
Благодаря Украине и Израилю - немного улучшилось положение, ключевые ставки идут по-немногу на снижение. DXY вырос с 2022 на примерно 15% и находится на уровнях 70-ых(отмена Бреттон-Вуда + послабление в военной гонке + нефтяной кризис), начала и конца 90-х(распад СССР и смена элит в РФ и кризис).
Поэтому что вы ожидаете от смены говорящей головы в США - мне если честно не ясно.
Так все дуже просто, лише пригадайте, як рік тому Джонсон у конгресі США пів року гальмував допомогу Україні. І це було ще за рік до виборів.
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reef
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Додано: Сер 30 жов, 2024 14:00
Немного об экономике ЕС, с перспективой курса евро (возможной перспективой).
Немецкий автопроизводитель Volkswagen в среду сообщил о падении операционной прибыли на 42% в третьем квартале, пишет CNBC.
Продажи автомобилей в третьем квартале 2024 года упали на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в сообщении Volkswagen.
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Victor8
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Додано: Сер 30 жов, 2024 14:28
Немецкая экономика в рецессии, МВФ рекомендует ей структурные реформы)
Ещё казавшийся невозможным закат немецкого автопрома наступает.
Запад думал, что он самый умный, беря деньги просто за бренд.
Китайцы сначала начали делать автомобили для этих брендов, а потом купят и сами бренды)
Если они, конечно, будут к тому моменту нужны
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Навуходоносор
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