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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11673116741167511676

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 61
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
20%
12
41,50-42,00
46%
28
42,00-42,50
18%
11
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:25

  Навуходоносор написав:Немецкая экономика в рецессии, МВФ рекомендует ей структурные реформы)
Ещё казавшийся невозможным закат немецкого автопрома наступает.
Запад думал, что он самый умный, беря деньги просто за бренд.
Китайцы сначала начали делать автомобили для этих брендов, а потом купят и сами бренды)
Если они, конечно, будут к тому моменту нужны

Немецкий автопром - это один из базисов немецкой экономики.
Немецкая экономика - это один из базисов экономики ЕС.
Некоторые специалисты раньше немецкую экономику даже называли "движком", или "локомотивом" экономики ЕС. В том числе с французской и итальянской экономикой.
Рецессия - это конечно печально, особенно если она затянется в ЕС...

Всё это к размышлению о курсах валют. :|
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reef написав:Так все дуже просто, лише пригадайте, як рік тому Джонсон у конгресі США пів року гальмував допомогу Україні. І це було ще за рік до виборів.

И что это меняет для доллара, как мировой валюты? Я видимо неверно вас понял, вы писали это все в разрезе доллар\гривна...
То что гривняха будет падать - это аксиома. Вопрос в сроках и % падения. Возможно будут и откаты, но это все спекулянство\угадайка. Берите доллар и держите. В не зависимости от того кто победит - доллар будет крепче гривны или евро.
dimo_0n
 
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