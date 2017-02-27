Навуходоносор написав:Немецкая экономика в рецессии, МВФ рекомендует ей структурные реформы) Ещё казавшийся невозможным закат немецкого автопрома наступает. Запад думал, что он самый умный, беря деньги просто за бренд. Китайцы сначала начали делать автомобили для этих брендов, а потом купят и сами бренды) Если они, конечно, будут к тому моменту нужны
Немецкий автопром - это один из базисов немецкой экономики. Немецкая экономика - это один из базисов экономики ЕС. Некоторые специалисты раньше немецкую экономику даже называли "движком", или "локомотивом" экономики ЕС. В том числе с французской и итальянской экономикой. Рецессия - это конечно печально, особенно если она затянется в ЕС...
reef написав:Так все дуже просто, лише пригадайте, як рік тому Джонсон у конгресі США пів року гальмував допомогу Україні. І це було ще за рік до виборів.
И что это меняет для доллара, как мировой валюты? Я видимо неверно вас понял, вы писали это все в разрезе доллар\гривна... То что гривняха будет падать - это аксиома. Вопрос в сроках и % падения. Возможно будут и откаты, но это все спекулянство\угадайка. Берите доллар и держите. В не зависимости от того кто победит - доллар будет крепче гривны или евро.