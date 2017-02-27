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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11676116771167811679>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 18:16

  moveton написав: Что такое "Неформальні канали" в которых сидит половина суммы

и как их считали?
не считали, не те времена сейчас.
просто шото както спросили в ЧатГоПоТы.
неформально.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 20:25

У зо вкладати простій людині -доллар чи євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:У зо вкладати простій людині -доллар чи євро?
В Україну
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 22:19

  The_Rebel написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47

Вийде купити навіть по 45,10… Просто почекати треба було!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 22:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долари купувати зараз?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 22:22

  Yuri_61 написав:долари купувати зараз?

Так. О 8 ранку буде пізно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 22:57

  Yuri_61 написав:долари купувати зараз?

Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:11

  Qwerty написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47

Вийде купити навіть по 45,10… Просто почекати треба було![/quote]

Дебіт по - простому це 9 разів заробити по 0.35 грн і 1 раз не вгадати і програти 0,35грн ,це теж саме що заробити 8 разів по 0.35 грн.

Рахувати далі будете ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:13

  cherchiltank написав:
  Yuri_61 написав:долари купувати зараз?

Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)


Якщо зараз,то краще відкрити металевий рахунок у золоті це довга інвестиція , а долар та євро поки у короткій дистанції, НБУ тримає дійсно курс стабільно,не плутати з надійно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:28

  cherchiltank написав:
  Yuri_61 написав:долари купувати зараз?

Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)

розумію, це Ви так жартуєте з мене за мій прогноз.
Але хто міг подумати, що НБУ зумів ввести в оману пересічних. Приспав їх пильність, погнавши курс долара відразу після 02.10.2023 неочікувано для всіх вниз! Люди почали міняти долари на картках в паніці на гривні. І бац!! Курс через рік після 02.10.2023 вже па41,60 в оьмінках і не збирається знижуватися.
Багато хто з пересічних ще не отямився: як так вийшло.
А це було зроблено хитро і підступно: з 02.10.2024 курс долара різко вниз пішов, потім вверх, потім вниз, потім вверх ...
але кожного разу після таких коливань курс долара все вище і вище опинявся.
І зараз маємо курс па 41,65 в обмінках.
Це називається метод варіння жаби на повільному вогні. Підступний метод.
Якби НБУ був чесний з пересічними людьми, він би попередив про свої дії. Так ні, мовчки все робив з хитрощами.
Yuri_61
 
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