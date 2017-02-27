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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2024 13:47
Yuri_61
Але хто міг подумати,
Могли б просто сказати « счяс курс доллара никого не интересует.. только тех, у кого его нет. А настоящие (там дальше не важно кто.. чушь любая..) все деньги вкладывают в дело и им все равно по какому курсу».
«При любом ошибочном прогнозе это говори ..»
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:50
Yuri_61 написав: cherchiltank написав: Yuri_61 написав:
долари купувати зараз?
Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)
розумію, це Ви так жартуєте з мене за мій прогноз.
Але хто міг подумати, що НБУ зумів ввести в оману пересічних. Приспав їх пильність, погнавши курс долара відразу після 02.10.2023 неочікувано для всіх вниз! Люди почали міняти долари на картках в паніці на гривні. І бац!! Курс через рік після 02.10.2023 вже па41,60 в оьмінках і не збирається знижуватися.
Багато хто з пересічних ще не отямився: як так вийшло.
А це було зроблено хитро і підступно: з 02.10.2024 курс долара різко вниз пішов, потім вверх, потім вниз, потім вверх ...
але кожного разу після таких коливань курс долара все вище і вище опинявся.
І зараз маємо курс па 41,65 в обмінках.
Це називається метод варіння жаби на повільному вогні. Підступний метод.
Якби НБУ був чесний з пересічними людьми, він би попередив про свої дії
. Так ні, мовчки все робив з хитрощами.
НБУ постійно декларує, що рух має бути непередбаченим, й його мета, щоб не можна було спрогнозувати - тому претензії не за адресою.
в оману ввів не всіх пересічних, а тих, хто хотім обманюватися. багато хто, й я теж, писали, що курс 37 - занижений. падіння курсу здається було лише в жовтні - дійсно нелогічне й неочікуване. але після цього - лише постійне зростання. я вже не пам'ятаю, але ви інші причини писали, коли прогнозували знову курс по 37 - бо робити такий прогноз лише на підставі, що в жовтні було зміцнення гривні - трошки необ'єктивно
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:56
Данилишин - молодець, чесно розкритикував дії НБУ за останній рік.
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Yuri_61
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Додано: Нед 03 лис, 2024 15:38
Yuri_61 написав:
Данилишин - молодець, чесно розкритикував дії НБУ за останній рік.
НБУ то він критикує, але аргументація як на мене, теж трошки однобока. хоча співпадає з моєю думкою, що сильно підвищувати ставку НБУ не треба, а гривню треба потроху девальвувати
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Додано: Нед 03 лис, 2024 18:16
Yuri_61 написав: cherchiltank написав: Yuri_61 написав:
долари купувати зараз?
Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)
розумію, це Ви так жартуєте з мене за мій прогноз.
Але хто міг подумати, що НБУ зумів ввести в оману пересічних. Приспав їх пильність, погнавши курс долара відразу після 02.10.2023 неочікувано для всіх вниз! Люди почали міняти долари на картках в паніці на гривні. І бац!! Курс через рік після 02.10.2023 вже па41,60 в оьмінках і не збирається знижуватися.
Багато хто з пересічних ще не отямився: як так вийшло.
А це було зроблено хитро і підступно: з 02.10.2024 курс долара різко вниз пішов, потім вверх, потім вниз, потім вверх ...
але кожного разу після таких коливань курс долара все вище і вище опинявся.
І зараз маємо курс па 41,65 в обмінках.
Це називається метод варіння жаби на повільному вогні. Підступний метод.
Якби НБУ був чесний з пересічними людьми, він би попередив про свої дії. Так ні, мовчки все робив з хитрощами.
Якщо не фахівець у темі то не робіть прогнозів всеприлюдно, цим спантеличуєте людей на дії , а на лавочці бабусям.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 01:00
sens написав: cherchiltank написав: Yuri_61 написав:
долари купувати зараз?
Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)
Якщо зараз,то краще відкрити металевий рахунок у золоті це довга інвестиція , а долар та євро поки у короткій дистанції, НБУ тримає дійсно курс стабільно,не плутати з надійно
Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!
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Додано: Пон 04 лис, 2024 01:27
ihorsic написав:
Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!
А там кто гарантирует? Груша?
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