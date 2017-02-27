Yuri_61 написав:
розумію, це Ви так жартуєте з мене за мій прогноз.
Але хто міг подумати, що НБУ зумів ввести в оману пересічних. Приспав їх пильність, погнавши курс долара відразу після 02.10.2023 неочікувано для всіх вниз! Люди почали міняти долари на картках в паніці на гривні. І бац!! Курс через рік після 02.10.2023 вже па41,60 в оьмінках і не збирається знижуватися.
Багато хто з пересічних ще не отямився: як так вийшло.
А це було зроблено хитро і підступно: з 02.10.2024 курс долара різко вниз пішов, потім вверх, потім вниз, потім вверх ...
але кожного разу після таких коливань курс долара все вище і вище опинявся.
І зараз маємо курс па 41,65 в обмінках.
Це називається метод варіння жаби на повільному вогні. Підступний метод.
Якби НБУ був чесний з пересічними людьми, він би попередив про свої дії. Так ні, мовчки все робив з хитрощами.
В яку оману?)
Третій рік іде війна- досить подивитись на обсяг західної допомоги та на події на фронті щоб зрозуміти який може бути курс - і це явно не 37.5)