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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11677116781167911680
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:05

  Yuri_61 написав:
  cherchiltank написав:
  Yuri_61 написав:долари купувати зараз?

Навіщо?)
Почекайте ще пару років- купите по 37)

розумію, це Ви так жартуєте з мене за мій прогноз.
Але хто міг подумати, що НБУ зумів ввести в оману пересічних. Приспав їх пильність, погнавши курс долара відразу після 02.10.2023 неочікувано для всіх вниз! Люди почали міняти долари на картках в паніці на гривні. І бац!! Курс через рік після 02.10.2023 вже па41,60 в оьмінках і не збирається знижуватися.
Багато хто з пересічних ще не отямився: як так вийшло.
А це було зроблено хитро і підступно: з 02.10.2024 курс долара різко вниз пішов, потім вверх, потім вниз, потім вверх ...
але кожного разу після таких коливань курс долара все вище і вище опинявся.
І зараз маємо курс па 41,65 в обмінках.
Це називається метод варіння жаби на повільному вогні. Підступний метод.
Якби НБУ був чесний з пересічними людьми, він би попередив про свої дії. Так ні, мовчки все робив з хитрощами.

В яку оману?)
Третій рік іде війна- досить подивитись на обсяг західної допомоги та на події на фронті щоб зрозуміти який може бути курс - і це явно не 37.5)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:07

  Yuri_61 написав:Данилишин - молодець, чесно розкритикував дії НБУ за останній рік.

Ну критикувати - не мішки носити)
І не данілішину когось критикувати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:11

  moveton написав:
  ihorsic написав:Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!

А там кто гарантирует? Груша?

Крот.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:52

  ihorsic написав:Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!

Как говорят эксперты, "заходить" в золото надо в слитки массой от 100 грамм.
Иначе, это не очень целесообразно.
Посмотрел сегодня цены на 100 г слитки золота. Цена 3 990.00 грн за грамм.
Т.е. общая стоимость слитка 399 000.00 грн.
"Закопать под грушу" такую сумму? :shock:

Валюта (наличная, или на карте) - гораздо привлекательнее выглядит.
Всегда нужную сумму можно продать (обменять) очень легко и быстро. :D
Victor8
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  #<1 ... 11677116781167911680
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