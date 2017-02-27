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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11678116791168011681
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 14:06

  Victor8 написав:
  s0v7a написав:
Вітаю Успіх!

Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?

Тримайте.

За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.

Якось так!!!

ВО

Хай щастить!

В 2022 году золото стоило примерно 1800 USD/t.oz
Сейчас примерно 2700 USD/t.oz
Это надо учитывать :D


Вітаю Victor8.

Там була приписка - "Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність..."

Якщо ви бажаєте щоб ми врахували 50 відсоткову величину золотої інфляцфї самого доляра за вашими даними, будь ласка

При додатковій золотій інфляції самого доляра 27,31*(1+1,4127-0,5)=52,24 грн.

Отакої!!!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 15:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що на міжбанку? черговий великий бід, чи НБУ вирішив переставити рівень долару?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 15:58

  Успіх написав:До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)

Про ЭОК давно ничего не писали, поэтому никто не знает. 😁
Процессы на МБ выглядят, да и являются, весьма искусственными, но таким образом внешняя помощь включается в оборот валютного рынка. Т.о. искусственность поступления валюты компенсируется искусственностью ее продажи, а итоговый результат соответствует платежному балансу.
Поэтому, единственным реальным курсом является тот, который мы реально наблюдаем.
Пытаться гадать, каким был бы курс без внешней помощи, совершенно непродуктивно - история не терпит сослагательного наклонения.
Каков будет платёжный баланс завтра, никто из нас не знает. Торговый баланс курсоопределяющим не является, особенно в нашей ситуации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:53

Сибарит
- який гемоглобін був би у пацієнта, якби його відключили від донора?
- ніякий. Кров було б взяти неможливо через смерть пацієнта.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

золотої інфляції не існує
натомість є реальна вартість золота на даний момент, яка визначається пропозицією і попитом та економічною ситуацією
тому вищевказані розрахунки не вірні
вважаю, що колега пожартував
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:35

  Hotab написав:Сибарит
- який гемоглобін був би у пацієнта, якби його відключили від донора?
- ніякий. Кров було б взяти неможливо через смерть пацієнта.

Не надо торопить события 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:12

s0v7a

вітаю! а де ваше традиційне привітання форумчанам!?
:) я його запам'ятав
це як паляниця для клятих москалів!

радий знову чути вас
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:41

  Yuri_61 написав:золотої інфляції не існує
натомість є реальна вартість золота на даний момент, яка визначається пропозицією і попитом та економічною ситуацією
тому вищевказані розрахунки не вірні
вважаю, що колега пожартував


Yuri_61.

Я не жартував!


Падіння купівельної спроможності якої завгодно валюти, то є її інфляція.
Падіння купівельної спроможності визначається ростом цін на товари і послуги.
Я називаю "золотою інфляцією" як гривні так і доляра, їх інфляцію по відношенню до зростання ціни такого товара як золото! Чи ви не бачите того, що за 1 доляр, чи за одну гривню на сьогодні можно купити меньше золота?

Що не так? Де ви побачили жарти?

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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