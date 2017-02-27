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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11679116801168111682
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:40

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!

Как говорят эксперты, "заходить" в золото надо в слитки массой от 100 грамм.
Иначе, это не очень целесообразно.
Посмотрел сегодня цены на 100 г слитки золота. Цена 3 990.00 грн за грамм.
Т.е. общая стоимость слитка 399 000.00 грн.
"Закопать под грушу" такую сумму? :shock:

Валюта (наличная, или на карте) - гораздо привлекательнее выглядит.
Всегда нужную сумму можно продать (обменять) очень легко и быстро. :D



щас слитки новые импортные продают по 9150 баксов за 100 грамм.
продать можно туда же думаю по 90, а если поискать то и 91.
главное при этих инвестициях забыть про такой архаизм, как банк.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:18

  Victor8 написав:
  s0v7a написав:
  Успіх написав: До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)


Вітаю Успіх!

Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?

Тримайте.

За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.

Якось так!!!

ВО

Хай щастить!

В 2022 году золото стоило примерно 1800 USD/t.oz
Сейчас примерно 2700 USD/t.oz
Это надо учитывать :D


Перерахуйте будь ласка враховуючи вашу поправку , щоб було наочно
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

2700/1800= 1,5 раза виросла ціна золота
1589,5 *1,5 = 2 384,25 Мало б коштувати в гривні зараз 1 грам
А коштує 3835
3835/2384,25 = 1,61

27,31 *1,61= 43,92 курс мав би бути

Який курс 27,31 врахований продажу роздрібний, оптовий , банківський ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:28

  The_Rebel написав:
  Бекас написав:А х.з як скидати те золото ,коли терміново грошики знадобляться? Або за кордон вивозити - митники доволі прискіпливо(хоча й не кожного разу) перевіряють кількість готівки , тож на золото у зливку навряд чи махнуть рукою...

При виїзді за кордон (або через Тису) по всім канонам золото потрібно закопати під віковим дубом десь у лісі і скласти карту з ребусами. Якщо повезе колись повернутися, то за той час клад і в ціні може добре додати. А як ні, то карту нащадкам по заповіту залишити. Ото пригода колись буде в них і вас завжди згадають незлим тихим словом

Є така легенда в мене в родині , дідо вже закопав, приїхали в часи ссср , а на тому місці збудували свинарник …
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:34

  yama написав:Є така легенда в мене в родині , дідо вже закопав, приїхали в часи ссср , а на тому місці збудували свинарник …

Прям почти "12 стульев". Свинарник-то купили, чтобы копать без лишних взглядов? Тем паче, что, в отличие от стула на разломать, это ещё и выгодная инвестиция.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету :mrgreen:

так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:04

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  s0v7a написав:
  Успіх написав: До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)


Вітаю Успіх!

Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?

Тримайте.

За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.

Якось так!!!

ВО

Хай щастить!

+1
Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:33

  Успіх написав:Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!

- Приборы!
- 99.
- Что 99?
- А что приборы?
Сибарит
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