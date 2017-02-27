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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2024 21:40
Victor8 написав: ihorsic написав:
Золото то є вічна цінність! Але рахунки в ньому не гарантуються. Тому лише налом і під грушу!
Как говорят эксперты, "заходить" в золото надо в слитки массой от 100 грамм.
Иначе, это не очень целесообразно.
Посмотрел сегодня цены на 100 г слитки золота. Цена 3 990.00 грн за грамм.
Т.е. общая стоимость слитка 399 000.00 грн.
"Закопать под грушу" такую сумму?
Валюта (наличная, или на карте) - гораздо привлекательнее выглядит.
Всегда нужную сумму можно продать (обменять) очень легко и быстро.
щас слитки новые импортные продают по 9150 баксов за 100 грамм.
продать можно туда же думаю по 90, а если поискать то и 91.
главное при этих инвестициях забыть про такой архаизм, как банк.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:18
Victor8 написав: s0v7a написав: Успіх написав:
До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)
Вітаю Успіх!
Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?
Тримайте.
За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.
Якось так!!!
ВО
Хай щастить!
В 2022 году золото стоило примерно 1800 USD/t.oz
Сейчас примерно 2700 USD/t.oz
Это надо учитывать
Перерахуйте будь ласка враховуючи вашу поправку , щоб було наочно
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:20
2700/1800= 1,5 раза виросла ціна золота
1589,5 *1,5 = 2 384,25 Мало б коштувати в гривні зараз 1 грам
А коштує 3835
3835/2384,25 = 1,61
27,31 *1,61= 43,92 курс мав би бути
Який курс 27,31 врахований продажу роздрібний, оптовий , банківський ?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:28
The_Rebel написав: Бекас написав:
А х.з як скидати те золото ,коли терміново грошики знадобляться? Або за кордон вивозити - митники доволі прискіпливо(хоча й не кожного разу) перевіряють кількість готівки , тож на золото у зливку навряд чи махнуть рукою...
При виїзді за кордон (або через Тису) по всім канонам золото потрібно закопати під віковим дубом десь у лісі і скласти карту з ребусами. Якщо повезе колись повернутися, то за той час клад і в ціні може добре додати. А як ні, то карту нащадкам по заповіту залишити. Ото пригода колись буде в них і вас завжди згадають незлим тихим словом
Є така легенда в мене в родині , дідо вже закопав, приїхали в часи ссср , а на тому місці збудували свинарник …
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:34
yama написав:
Є така легенда в мене в родині , дідо вже закопав, приїхали в часи ссср , а на тому місці збудували свинарник …
Прям почти "12 стульев". Свинарник-то купили, чтобы копать без лишних взглядов? Тем паче, что, в отличие от стула на разломать, это ещё и выгодная инвестиция.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:42
у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету
так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!
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Додано: Вів 05 лис, 2024 00:04
s0v7a написав: Успіх написав:
До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)
Вітаю Успіх!
Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?
Тримайте.
За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.
Якось так!!!
ВО
Хай щастить!
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Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!
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Додано: Вів 05 лис, 2024 00:33
Успіх написав:
Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!
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- 99.
- Что 99?
- А что приборы?
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