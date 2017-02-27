smdtranz написав:у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100. нычка чья-то была, наверное. Уже нету
так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!
мусор отсветит первый детектор,затем поинтером дотянет клад,никто с одним прибором не ищет.Только под бетон закапывать))
Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.
greenozon написав:Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.
А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?
kyk написав:А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?
Це ще і буде залежати, як поведеться програвша сторона. Від Трампа якраз очікують буйств на випадок програшу.
Долар падає, акції залишаються стабільними на фоні напружених виборів у США. Фінансові експерти відзначають, що економічна політика Трампа з акцентом на імміграційні обмеження, податкові пільги та митні тарифи може спричинити підвищення інфляції та ставок за облігаціями, а також збільшити курс долара. Гарріс, натомість, розглядається як кандидатка, здатна забезпечити стабільність економічної політики США. https://daycom.com.ua/news/dolar-padaie ... riv-u-ssha
Ситуація, як її бачу, останнім часом складається так: На Форексі пара Є/$ чуйно реагує на рейтинги кандидатів у президенти США. Як додавав до рейтингу Трамп - курс донизу, що було впродовж минулого тижня, а як Харріс - то догори. На вихідних з'явилися дані опитувань виборців, що показують перевагу Камали і ринок відкрився з гепом догори на 100 п. Наш ринок і курс $/₴ теж реагує на рух Є і слідує за ним, та став більш стабільним по Є і волатильнішим по $. Сьогодні пара Є/$ незначно коливається і пара $/₴ відповідно також