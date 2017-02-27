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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11680116811168211683
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:53

  smdtranz написав:у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету :mrgreen:

так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!

мусор отсветит первый детектор,затем поинтером дотянет клад,никто с одним прибором не ищет.Только под бетон закапывать))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:42

  Успіх написав:+1
Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!

не на всі конкретні питання є чіткі відповіді ;) як наприклад, коли закінчиться війна?

а ті, хто впевнено на такі питання відповідає, вони не чарівники, вони зазвичай казкарі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:04

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Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:40

Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 13:25

  greenozon написав:Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.

А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kyk написав:А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?

Це ще і буде залежати, як поведеться програвша сторона. Від Трампа якраз очікують буйств на випадок програшу.
Долар падає, акції залишаються стабільними на фоні напружених виборів у США.
Фінансові експерти відзначають, що економічна політика Трампа з акцентом на імміграційні обмеження, податкові пільги та митні тарифи може спричинити підвищення інфляції та ставок за облігаціями, а також збільшити курс долара.
Гарріс, натомість, розглядається як кандидатка, здатна забезпечити стабільність економічної політики США. https://daycom.com.ua/news/dolar-padaie ... riv-u-ssha
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:18

Ситуація, як її бачу, останнім часом складається так:
На Форексі пара Є/$ чуйно реагує на рейтинги кандидатів у президенти США. Як додавав до рейтингу Трамп - курс донизу, що було впродовж минулого тижня, а як Харріс - то догори. На вихідних з'явилися дані опитувань виборців, що показують перевагу Камали і ринок відкрився з гепом догори на 100 п.
Наш ринок і курс $/₴ теж реагує на рух Є і слідує за ним, та став більш стабільним по Є і волатильнішим по $. Сьогодні пара Є/$ незначно коливається і пара $/₴ відповідно також
Visky
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