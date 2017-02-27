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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11681116821168311684>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:42

  Успіх написав:+1
Дякую!
Люблю, коли на конкретне запитання дають ЧІТКУ відповідь з цифрами!

не на всі конкретні питання є чіткі відповіді ;) як наприклад, коли закінчиться війна?

а ті, хто впевнено на такі питання відповідає, вони не чарівники, вони зазвичай казкарі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:04

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:40

Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 13:25

  greenozon написав:Торги по долару стартували, але поки що реальних угод немає. Всі учасники ринку стежать за подіями щодо виборів у США і готуються до ралі по парі євро/долар на цих новинах, що відразу відбиватиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. А також і на поведінці учасників торгів із долара.

А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kyk написав:А в яку сторону планується ралі? Якщо Трамп виграє - долар донизу чи навпаки?

Це ще і буде залежати, як поведеться програвша сторона. Від Трампа якраз очікують буйств на випадок програшу.
Долар падає, акції залишаються стабільними на фоні напружених виборів у США.
Фінансові експерти відзначають, що економічна політика Трампа з акцентом на імміграційні обмеження, податкові пільги та митні тарифи може спричинити підвищення інфляції та ставок за облігаціями, а також збільшити курс долара.
Гарріс, натомість, розглядається як кандидатка, здатна забезпечити стабільність економічної політики США. https://daycom.com.ua/news/dolar-padaie ... riv-u-ssha
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:18

Ситуація, як її бачу, останнім часом складається так:
На Форексі пара Є/$ чуйно реагує на рейтинги кандидатів у президенти США. Як додавав до рейтингу Трамп - курс донизу, що було впродовж минулого тижня, а як Харріс - то догори. На вихідних з'явилися дані опитувань виборців, що показують перевагу Камали і ринок відкрився з гепом догори на 100 п.
Наш ринок і курс $/₴ теж реагує на рух Є і слідує за ним, та став більш стабільним по Є і волатильнішим по $. Сьогодні пара Є/$ незначно коливається і пара $/₴ відповідно також
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:30

  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів
На фоні збільшення інфляції, нестабільності економ. і політ-ої, погіршення прогнозів і ситуації на фронті, облікову ставку варто підвищувати, а не лише вперто тримати. Ну не вийшло як ви хотіли (знижувати), так реагуйте на ситуацію більш адекватно. Так ні, бояться погіршення настроїв від визнання, що йдуть справи не так, кепсько йдуть.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:50

Богдан Данилишин

По платіжному балансу за даними звітності за вересень 2024.
Ключові зміни відображають недосконалість валютної політки НБУ.
Загальний структурний дефіцит зріс до 34,9 млрд. дол. в річному вимірі за останні 12 місяців (тренд погіршення триває з серпня 2023 року).
Ключовий додатковий шок для платіжного балансу - зростання попиту на готівкову іноземну валюту – за рік готівкова валюта зросла на 15,3 млрд. дол., в т.ч. за рахунок чистої купівлі валюти населенням – 10,6 млрд. дол. Тренд триває з жовтня 2023 року. Чітко з моменту переходу на керовано гнучкий курс.
Також помічено наступні стійкі НЕГАТИВНІ тренди:
- Нарощування виплат на обслуговування зовнішнього боргу та на виплату доходів за прямими інвестиціями.
- Скорочення доходів від оплати праці із-за кордону
- Скорочення трансфертів та переказів недержавному сектору із-за кордону
- Ну і звичайно – скорочення обсягів зовнішньої фінансової допомоги Уряду
Серед ПОЗИТИВНИХ трендів:
- Покращення сальдо зовнішньої торгівлі, що передусім відбулося завдяки скороченню витрат біженеців за кордоном. (За 9 місяців поточного року сальдо торгівлі склало -25,3 млрд. дол. проти 27,9 млрд. дол. за 9 місяців минулого року).
o При цьому імпорт послуг біженцями скоротився з 10,4 у минулому році до 8,4 млрд. дол.
- Експорт товарів зріс більше ніж імпорт (+10,3% проти +6,2% відповідно), однак негативне сальдо торгівлі товарів залишилося негативним і навіть дещо збільшилося: з 20,8 млрд. за 9 місяців минулого року до 21,0 млрд. дол. за 9 місяців поточного року.
І ще дещо…
За попередніми даними в жовтні різко впали кредити бізнесу - на 11.5 млрд. грн (по номіналу, на 1,5% за місяць!). А в процентах до ВВП - спостерігаємо обвал, адже інфляція виросла. В процентах до ВВП кредити впали за місяць з 14,9 до 14,5% ВВП.
Зображення
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:14

  yama написав:2700/1800= 1,5 раза виросла ціна золота
1589,5 *1,5 = 2 384,25 Мало б коштувати в гривні зараз 1 грам
А коштує 3835
3835/2384,25 = 1,61

27,31 *1,61= 43,92 курс мав би бути

Який курс 27,31 врахований продажу роздрібний, оптовий , банківський ?

Такой расчет уместен, если с 2022 года курс оставался бы на уровне 27,31 грн за доллар США. Вы всё правильно рассчитали.
Но, сегодня фактический курс 41,50 (приблизительно). С курсом золота очень даже коррелирует (43,92 грн за доллар США).
В любом случае, сейчас он немного ниже, чем мог бы быть.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:47

  Visky написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів
На фоні збільшення інфляції, нестабільності економ. і політ-ої, погіршення прогнозів і ситуації на фронті, облікову ставку варто підвищувати, а не лише вперто тримати. Ну не вийшло як ви хотіли (знижувати), так реагуйте на ситуацію більш адекватно. Так ні, бояться погіршення настроїв від визнання, що йдуть справи не так, кепсько йдуть.

й що дасть підвищення ставки? окрім підвищення ставок для деполюдей? :D
Shaman
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