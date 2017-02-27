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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2024 16:06
s0v7a написав: Успіх написав:
До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)
Вітаю Успіх!
Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?
Тримайте.
За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.
Якось так!!!
ВО
Хай щастить!
Астрологи объявили неделю Даннинга — Крюгера
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Додано: Вів 05 лис, 2024 18:30
а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50
чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 18:38
Shaman написав:
чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?
Всі слідкують за виборами в США
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