Успіх написав: До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс? (якщо без отієї всякої штучної ...)
Вітаю Успіх!
Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?
Тримайте.
За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн. На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%. Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.
yama написав:2700/1800= 1,5 раза виросла ціна золота 1589,5 *1,5 = 2 384,25 Мало б коштувати в гривні зараз 1 грам А коштує 3835 3835/2384,25 = 1,61
27,31 *1,61= 43,92 курс мав би бути
Який курс 27,31 врахований продажу роздрібний, оптовий , банківський ?
Прекрасно! Уже значительно ближе. На мой взгляд, важнее выяснить, какая взята цена золота, продажи покупки или средняя. Золото принято считать резервом последней надежды. Естественно, что в тяжёлые времена спреды растут. Если мы учтем этот факт, мы сможем выйти на текущий курс. Это, в свою очередь, позволит нам заподозрить, что цена золота у нас определяется мировой ценой в долларах. Просто пересчитывается по курсу. В этом случае, лошадь окажется впереди телеги.