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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11681116821168311684
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:06

  s0v7a написав:
  Успіх написав: До речі - а хтось рахував/знає, яким хоч приблизно може бути курс на моменті? Тобто реальний курс?
(якщо без отієї всякої штучної ...)


Вітаю Успіх!

Підійде оцінка за золотою інфляцією з початку 2022 року?

Тримайте.

За моїми спостереженнями грам банківського золота в 100 гр. зливку на початок 2022 р. коштував 1589,5 грн. 1 доляр коштував 27,31 грн.
На сьогодні той самий грам золота коштує 3835 грн. Тобто золота інфляція з початку останнього загострення війни склала (3835-1589,5)/1589,5*100=141,27%.
Для того щоб доляр зберіг свою купівельну спроможність він мав би стоїти 27,31*(1+1,4127)=65,89 грн.

Якось так!!!

ВО

Хай щастить!


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anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50 :D

чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?

Всі слідкують за виборами в США :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:49

  Shaman написав:а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50 :D

чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?

Нормальный курс :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:08

  yama написав:2700/1800= 1,5 раза виросла ціна золота
1589,5 *1,5 = 2 384,25 Мало б коштувати в гривні зараз 1 грам
А коштує 3835
3835/2384,25 = 1,61

27,31 *1,61= 43,92 курс мав би бути

Який курс 27,31 врахований продажу роздрібний, оптовий , банківський ?

Прекрасно!
Уже значительно ближе.
На мой взгляд, важнее выяснить, какая взята цена золота, продажи покупки или средняя.
Золото принято считать резервом последней надежды. Естественно, что в тяжёлые времена спреды растут. Если мы учтем этот факт, мы сможем выйти на текущий курс.
Это, в свою очередь, позволит нам заподозрить, что цена золота у нас определяется мировой ценой в долларах. Просто пересчитывается по курсу. В этом случае, лошадь окажется впереди телеги.

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Regu ... 8_30112021
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 05 лис, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:14

  Victor8 написав:
  Shaman написав:а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50 :D

чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?

Нормальный курс :D

мені здається, що НБУ зараз скорегує коридор коливань. був 41,1-41,4, стане 41,6-41,9, наприклад.
Shaman
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