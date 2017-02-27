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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11682116831168411685
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....

А може і трохи вглиб нижче рівня трави - "під грушу".
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:27

Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами: https://elections2024.thehill.com/general/national/
Visky
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Модератори: Ірина_, Модератор

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