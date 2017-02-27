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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2024 08:56
ihorsic написав:
А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....
А може і трохи вглиб нижче рівня трави - "під грушу".
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:27
Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами: https://elections2024.thehill.com/general/national/
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