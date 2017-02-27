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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2024 08:56
ihorsic написав:
А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....
А може і трохи вглиб нижче рівня трави - "під грушу".
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:27
Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами: https://elections2024.thehill.com/general/national/
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:52
Shaman написав:
а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50
чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?
запитуйте хотаба, він переживає, щоб тримачі ОВДП ненароком не вийшли в плюс, якщо перерахувати в USD
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54
ihorsic написав:
А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....
Україна це Європа, отож
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Додано: Сер 06 лис, 2024 10:25
ihorsic написав:
А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....
Бакс вверх, євро вниз
Але я сподіваюсь на ядерну війну між штатами та кацапами - тому піду куплю тушонки)
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Додано: Сер 06 лис, 2024 10:34
Очень высокая вероятность того, что пойдем к паритету.
Т.е. EUR / USD станет 1,00 = 1,00
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