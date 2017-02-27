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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11683116841168511686>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....

А може і трохи вглиб нижче рівня трави - "під грушу".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:27

Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами: https://elections2024.thehill.com/general/national/
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:52

  Shaman написав:а де звичні, всьо пропало, міжбанк вже 41,50 :D

чи ті, хто залишились за міжбанком не слідкують?

запитуйте хотаба, він переживає, щоб тримачі ОВДП ненароком не вийшли в плюс, якщо перерахувати в USD
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54

  ihorsic написав:А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....

Україна це Європа, отож
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:25

  ihorsic написав:А чого тепер чекати Україні? Куди сьогодні бакс у нас піде? Теж думаю вверх....

Бакс вверх, євро вниз
Але я сподіваюсь на ядерну війну між штатами та кацапами - тому піду куплю тушонки)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:34

Очень высокая вероятность того, что пойдем к паритету.
Т.е. EUR / USD станет 1,00 = 1,00
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:05

Торги доларом стартували, але реальних угод ще немає.
Ніхто не поспішає починати першим.
Усі обговорюють перемогу Трампа на виборах у США.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:37

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд

Это хорошая новость для Украины в целом.
Показатель некоторой определенной перспективы финансового рынка Украины.
Сумма, кстати, очень приличная.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:27

  Victor8 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд

Это хорошая новость для Украины в целом.
Показатель некоторой определенной перспективы финансового рынка Украины.
Сумма, кстати, очень приличная.


потому что банки покупали резервные бумаги
иначе б привлечение было бы раз в 10 меньше

думайте
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...
Миша-клиент
 
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