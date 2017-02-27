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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11683116841168511686
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:42

  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...

потому и в наличии в 99% нет ..
Соискатель
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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