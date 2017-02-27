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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11683116841168511686
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:42

  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...

потому и в наличии в 99% нет ..
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:20

  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...

Еще не вечер.
И еще есть время, чтобы упасть уже сегодня :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:48

Валютные трейдеры настроены против евро, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе, что приведет к паритету единой валюты с долларом, пишет Bloomberg.

ABN Amro Bank и ING Groep прогнозируют, что в ближайшие месяцы евро достигнет уровня паритета в паре с долларом. Mizuho Financial Group и Deutsche Bank оказались в числе банков, понизивших свои прогнозы ближе к паритету, ожидая, что к концу года пара EUR/USD опустится до 1,03 и 1,05 соответственно.

Потенциальная дивергенция процентных ставок в Европе и США заставляют стратегов пересматривать свои прогнозы. В то время как политика Трампа рассматривается как проинфляционная и ограничивающая возможности ФРС в снижении ставок, его обещание ввести глобальные торговые тарифы может усугубить положение экономики еврозоны, что потребует более агрессивного смягчения политики со стороны ЕЦБ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:14

скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
:cry:
flysoulfly
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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