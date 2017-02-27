|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:42
Миша-клиент написав:
на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...
потому и в наличии в 99% нет ..
-
Соискатель
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лис, 2024 16:20
Миша-клиент написав:
на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...
Еще не вечер.
И еще есть время, чтобы упасть уже сегодня
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 06 лис, 2024 16:48
Валютные трейдеры настроены против евро, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе, что приведет к паритету единой валюты с долларом, пишет Bloomberg.
ABN Amro Bank и ING Groep прогнозируют, что в ближайшие месяцы евро достигнет уровня паритета в паре с долларом. Mizuho Financial Group и Deutsche Bank оказались в числе банков, понизивших свои прогнозы ближе к паритету, ожидая, что к концу года пара EUR/USD опустится до 1,03 и 1,05 соответственно.
Потенциальная дивергенция процентных ставок в Европе и США заставляют стратегов пересматривать свои прогнозы. В то время как политика Трампа рассматривается как проинфляционная и ограничивающая возможности ФРС в снижении ставок, его обещание ввести глобальные торговые тарифы может усугубить положение экономики еврозоны, что потребует более агрессивного смягчения политики со стороны ЕЦБ.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:14
скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5511
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1746 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:50
flysoulfly написав:
скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
не забывайте народную мудрость: "П0ки т0встий схудне - худий здохне"!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лис, 2024 18:06
Миша-клиент написав: flysoulfly написав:
скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
не забывайте народную мудрость: "П0ки т0встий схудне - худий здохне"!
це €вро товстий?
товстим він був, коли кросс був 1,35+ до "худого"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5511
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1746 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34702
|37157427
|
Суб 02 лис, 2024 22:05
sens
|
|1989
|13323195
|
|
|7978
|23239600
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|