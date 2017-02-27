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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11684116851168611687>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:42

  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...

потому и в наличии в 99% нет ..
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:20

  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...

Еще не вечер.
И еще есть время, чтобы упасть уже сегодня :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:48

Валютные трейдеры настроены против евро, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе, что приведет к паритету единой валюты с долларом, пишет Bloomberg.

ABN Amro Bank и ING Groep прогнозируют, что в ближайшие месяцы евро достигнет уровня паритета в паре с долларом. Mizuho Financial Group и Deutsche Bank оказались в числе банков, понизивших свои прогнозы ближе к паритету, ожидая, что к концу года пара EUR/USD опустится до 1,03 и 1,05 соответственно.

Потенциальная дивергенция процентных ставок в Европе и США заставляют стратегов пересматривать свои прогнозы. В то время как политика Трампа рассматривается как проинфляционная и ограничивающая возможности ФРС в снижении ставок, его обещание ввести глобальные торговые тарифы может усугубить положение экономики еврозоны, что потребует более агрессивного смягчения политики со стороны ЕЦБ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:14

скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
:cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:50

  flysoulfly написав:скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
:cry:


не забывайте народную мудрость: "П0ки т0встий схудне - худий здохне"!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:06

  Миша-клиент написав:
  flysoulfly написав:скоро всєй вашей ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶ ̶ ̶ €врикє кєрдык ©
:cry:


не забывайте народную мудрость: "П0ки т0встий схудне - худий здохне"!

це €вро товстий? :mrgreen:
товстим він був, коли кросс був 1,35+ до "худого"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11

flysoulfly

смотря с чем сравнивать! Крепче гривны, полюбе.
https://7eminar.ua/news/1284-nbu-planuj ... ag?page=93
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:13

  Миша-клиент написав:смотря с чем сравнивать! Крепче гривны, полюбе.
https://7eminar.ua/news/1284-nbu-planuj ... ag?page=93

Где ж крепче, когда у этих еврожмотов не хватает денег даже на выпуск монет с оригинальным исконно европейским (даже не знаю каким, но это повод только выделить пару лярдов на исторический поиск) названием вместо скучных евроцентов?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:38

Українці протягом жовтня купили рекордну кількість валюти за 12 років
Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на 1,39 млрд дол порівняно з 1,09 млрд дол у вересні та 0,78 млрд дол у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721512/

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2024 року становили $36,58 млрд. За попередніми даними, у жовтні вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721503/

Банки надаватимуть поліції особисті дані клієнтів: Зеленський підписав закон
https://focus.ua/uk/economics/677294-ba ... sano-zakon
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:29

  jump написав:Українці протягом жовтня купили рекордну кількість валюти за 12 років
Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на 1,39 млрд дол порівняно з 1,09 млрд дол у вересні та 0,78 млрд дол у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721512/

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2024 року становили $36,58 млрд. За попередніми даними, у жовтні вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721503/

Банки надаватимуть поліції особисті дані клієнтів: Зеленський підписав закон
https://focus.ua/uk/economics/677294-ba ... sano-zakon

що там з правом возложения ляжки?
flyman
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