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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11684116851168611687
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:40

moveton

Ну с 2002 года евро НЕ в 10 раз девальвировал, как гривня!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нацбанк був готовий зрізати будь які поползновєнія курсу доляра, тож далі будемо повзти тихенько на 42) десь до кінця січня - а там буде видно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:56

  Victor8 написав:
  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...


Еще не вечер.
И еще есть время, чтобы упасть уже сегодня :D


"шара" от Райффа - по 41.43017 на утро.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:08

У центрі столиці Польщі кілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували троє українок, і вкрали в них велику суму грошей – про це Радіо Свобода повідомив речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба.

«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих» :shock: , – сказав Скіба.

За його словами, нападники видали себе за співробітників поліції і мали при собі підроблений наказ про обшук.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nap ... 90439.html

Зараз поліція перевіряє, чи відповідає пригода заявленим свідченнями та свідченнями потерпілих. Ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як така велика сума була перевезена через кордон. 8) :lol: Поліція також намагається встановити особу злочинців та їхні зв'язки з іншими злочинами у регіоні.
https://focus.ua/uk/ukraine/677350-ukra ... mln-zlotih
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:13

  jump написав:У центрі столиці Польщі кілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували троє українок, і вкрали в них велику суму грошей – про це Радіо Свобода повідомив речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба.

«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих» :shock: , – сказав Скіба.

За його словами, нападники видали себе за співробітників поліції і мали при собі підроблений наказ про обшук.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nap ... 90439.html

Зараз поліція перевіряє, чи відповідає пригода заявленим свідченнями та свідченнями потерпілих. Ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як така велика сума була перевезена через кордон. 8) :lol: Поліція також намагається встановити особу злочинців та їхні зв'язки з іншими злочинами у регіоні.
https://focus.ua/uk/ukraine/677350-ukra ... mln-zlotih

Бордель грабанули?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:16

  Миша-клиент написав:
  Victor8 написав:
  Миша-клиент написав:на завтра обещан очередной курсопад от Райфа.
: ( с учетом выросшего курса на межбанке...


Еще не вечер.
И еще есть время, чтобы упасть уже сегодня :D


"шара" от Райффа - по 41.43017 на утро.

Треба брати? Чи у Райфі на протязі дня ,,буде тіки дорожать,,? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:"шара" от Райффа - по 41.43017 на утро.


А в зостасунку можна купити на 100.000,00 грн. чи тільки на 50000.00 в місяць?
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:33

  Acceptus написав:
  Миша-клиент написав:"шара" от Райффа - по 41.43017 на утро.


А в зостасунку можна купити на 100.000,00 грн. чи тільки на 50000.00 в місяць?

На 50к та на 200к на депозит
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:43

  alex lem написав:
  Миша-клиент написав:
"шара" от Райффа - по 41.43017 на утро.


Треба брати? Чи у Райфі на протязі дня ,,буде тіки дорожать,,? :wink:


Предупреждают, что в течение дня - курс может меняться. Так было и раньше.

Думаю, по такому курсу, +/- (мож., и дешевле) -- еще успею откупиться через обменку, пусть и купюрами 1996 года, мелкими.
Миша-клиент
 
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