У центрі столиці Польщі кілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували троє українок, і вкрали в них велику суму грошей – про це Радіо Свобода повідомив речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба.
«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих» , – сказав Скіба.
Зараз поліція перевіряє, чи відповідає пригода заявленим свідченнями та свідченнями потерпілих. Ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як така велика сума була перевезена через кордон. Поліція також намагається встановити особу злочинців та їхні зв'язки з іншими злочинами у регіоні. https://focus.ua/uk/ukraine/677350-ukra ... mln-zlotih
jump написав:У центрі столиці Польщі кілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували троє українок, і вкрали в них велику суму грошей – про це Радіо Свобода повідомив речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба.
«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих» , – сказав Скіба.
Зараз поліція перевіряє, чи відповідає пригода заявленим свідченнями та свідченнями потерпілих. Ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як така велика сума була перевезена через кордон. Поліція також намагається встановити особу злочинців та їхні зв'язки з іншими злочинами у регіоні. https://focus.ua/uk/ukraine/677350-ukra ... mln-zlotih