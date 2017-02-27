Додано: Чет 07 лис, 2024 16:56

moveton написав: Миша-клиент написав: Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)... Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...



Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты. Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.

Ну, ЕСЛИ умничать, ТО для тех, кто НЕ жил при совке:1. Одно дело, когда за тобой в 70-80-ых бегал какой-нить комсорг-профорг и клянчил, напр.: "купи марку защиты природы", или "красного креста и полумесяца" и ты мог его послать, отдавая себе отчет, что он пожалуется за НЕраспространение и тебя "пропесочат" на очередном комс. собрании и "поставят на вид" (почитайте или посмотрите "Собачье сердце", эпизод с покупкой журналов ИЛИ - фильм "Бриллиантовая рука" ("а НЕ будут брать - отключим газ!"))!; случаи отказов - помню, журили "нерадивых", ИНОГДА, заслушав - входили в их положение. Это - действительно "добровольно-принудительная покупка, как Вы писали ранее, И2. Совсем другое, когда бухгалтер в каком-нить сталинском 1949 году вместе с зарплатой приносил еще и пачку (в данном случае) облигаций и оформлял две ведомости: на выдачу зарплаты и на распространение (ЯКОБЫ "добровольное"!) облигаций и отслюнявливал и рубли, и несколько бумажек облигаций к ним в счет зарплаты, просто тыкая пальцем в ведомости где расписаться в каждой БЕЗ какой-либо альтернативы. И никто и "НЕ рыпался", при карточной системе и нищете (вещевое довольствие по орденской книжке - было за счастье, мать до сих пор вспоминает, что из полученного дедом после демобилизации офицерского сукна ей как-то пошили пальтишко)!