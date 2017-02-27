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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2024 15:03
cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
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moveton
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:05
Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
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Миша-клиент
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:07
moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:21
Миша-клиент написав:
Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
прежний? 41,41
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:24
Миша-клиент написав:
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.
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moveton
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:29
cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню
)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
"связать деньги населения, а потом и их самих...
Связать их деньги, вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом – наоборот" ©Жванецкий
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Додано: Чет 07 лис, 2024 16:29
flysoulfly написав: Миша-клиент написав:
Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
прежний? 41,41
Да, уже 41,41.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 16:56
moveton написав: Миша-клиент написав:
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.
Ну, ЕСЛИ умничать, ТО для тех, кто НЕ жил при совке:
1. Одно дело, когда за тобой в 70-80-ых бегал какой-нить комсорг-профорг и клянчил, напр.: "купи марку защиты природы", или "красного креста и полумесяца" и ты мог его послать, отдавая себе отчет, что он пожалуется за НЕраспространение и тебя "пропесочат" на очередном комс. собрании и "поставят на вид" (почитайте или посмотрите "Собачье сердце", эпизод с покупкой журналов ИЛИ - фильм "Бриллиантовая рука" ("а НЕ будут брать - отключим газ!"))!; случаи отказов - помню, журили "нерадивых", ИНОГДА, заслушав - входили в их положение. Это - действительно "добровольно-принудительная покупка, как Вы писали ранее, И
2. Совсем другое, когда бухгалтер в каком-нить сталинском 1949 году вместе с зарплатой приносил еще и пачку (в данном случае) облигаций и оформлял две ведомости: на выдачу зарплаты и на распространение (ЯКОБЫ "добровольное"!) облигаций и отслюнявливал и рубли, и несколько бумажек облигаций к ним в счет зарплаты, просто тыкая пальцем в ведомости где расписаться в каждой БЕЗ какой-либо альтернативы. И никто и "НЕ рыпался", при карточной системе и нищете (вещевое довольствие по орденской книжке - было за счастье, мать до сих пор вспоминает, что из полученного дедом после демобилизации офицерского сукна ей как-то пошили пальтишко)!
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Додано: Чет 07 лис, 2024 17:17
Миша-клиент написав: moveton написав: Миша-клиент написав:
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.
Ну, ЕСЛИ умничать, ТО для тех, кто НЕ жил при совке:
1. Одно дело, когда за тобой в 70-80-ых бегал какой-нить комсорг-профорг и клянчил, напр.: "купи марку защиты природы", или "красного креста и полумесяца" и ты мог его послать, отдавая себе отчет, что он пожалуется за НЕраспространение и тебя "пропесочат" на очередном комс. собрании и "поставят на вид" (почитайте или посмотрите "Собачье сердце", эпизод с покупкой журналов ИЛИ - фильм "Бриллиантовая рука" ("а НЕ будут брать - отключим газ!"))!; случаи отказов - помню, журили "нерадивых", ИНОГДА, заслушав - входили в их положение. Это - действительно "добровольно-принудительная покупка, как Вы писали ранее, И
2. Совсем другое, когда бухгалтер в каком-нить сталинском 1949 году вместе с зарплатой приносил еще и пачку (в данном случае) облигаций и оформлял две ведомости: на выдачу зарплаты и на распространение (ЯКОБЫ "добровольное"!) облигаций и отслюнявливал и рубли, и несколько бумажек облигаций к ним в счет зарплаты, просто тыкая пальцем в ведомости где расписаться в каждой БЕЗ какой-либо альтернативы. И никто и "НЕ рыпался", при карточной системе и нищете (вещевое довольствие по орденской книжке - было за счастье, мать до сих пор вспоминает, что из полученного дедом после демобилизации офицерского сукна ей как-то пошили пальтишко)!
Страна-пабєдітєль, хулі там)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 17:36
В четверг, 7 ноября 2024 года, завершится заседание ФРС США, по его итогам будет объявлено решение по ставке.
По итогам предыдущего заседания 18 сентября 2024 года ФРС США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 4,75–5,00%.
Базовая процентная ставка более года находилась на максимальном уровне за последние 20 лет. Ее уровень составлял 5,25–5,50 процента годовых.
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