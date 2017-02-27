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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2024 18:44
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Ірина_
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:30
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Пс
Предлагаю принять закон об обязательной покупке облигаций на 95% зарплаты чиновников среднего и высшего звена.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:52
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели
Посоветовать надо нашим клоунам
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Andrey2512
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