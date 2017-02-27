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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2024 18:44
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Ірина_
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:30
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Пс
Предлагаю принять закон об обязательной покупке облигаций на 95% зарплаты чиновников среднего и высшего звена.
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a77
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:52
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели
Посоветовать надо нашим клоунам
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:08
a77 написав:
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁
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Сибарит
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:11
Сибарит написав: a77 написав:
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁
Газета пожелтела и начала разлагаться на молекулы.
Но помню там была програма передач с обведенными карандашем передачами, к-рые нужно было посмотреть
Востаннє редагувалось a77
в Чет 07 лис, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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a77
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Додано: Чет 07 лис, 2024 22:16
Як там було - синя кришечка з фольги - молоко, а зелена - кефір?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:02
В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:06
cherchiltank написав:
В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)
Мені здається, що він на руйнування країни працює.Спостерігаю за ним давно.
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IDAN
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 06:08
Друзі, а як купити крипту? Бо вчора ходив по троєщинському ринку, питав, ніхто не продає.)
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