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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11686116871168811689
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:44

Чому долар захопив світ та чи загрожує щось пануванню «бакса»

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:30

  Миша-клиент написав:
  moveton написав:
  cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»

Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)


Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.


Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...



Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года. :mrgreen:
биды можно в личку :mrgreen:

Пс
Предлагаю принять закон об обязательной покупке облигаций на 95% зарплаты чиновников среднего и высшего звена.
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:52

  Миша-клиент написав:
  moveton написав:
  cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»

Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)


Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.


Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...


Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели :D :D :D
Посоветовать надо нашим клоунам :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:08

  a77 написав:Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года. :mrgreen:
биды можно в личку :mrgreen:

Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:11

  Сибарит написав:
  a77 написав:Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года. :mrgreen:
биды можно в личку :mrgreen:

Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁


Газета пожелтела и начала разлагаться на молекулы. :D
Но помню там была програма передач с обведенными карандашем передачами, к-рые нужно было посмотреть
Востаннє редагувалось a77 в Чет 07 лис, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:16

Що у вас тут - ностальжи?))

Як там було - синя кришечка з фольги - молоко, а зелена - кефір? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:02

В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:06

  cherchiltank написав:В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)

Мені здається, що він на руйнування країни працює.Спостерігаю за ним давно.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 06:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Друзі, а як купити крипту? Бо вчора ходив по троєщинському ринку, питав, ніхто не продає.)
Investor_K
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  #<1 ... 11686116871168811689
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