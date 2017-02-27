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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2024 18:44
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Ірина_
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:30
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Пс
Предлагаю принять закон об обязательной покупке облигаций на 95% зарплаты чиновников среднего и высшего звена.
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a77
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:52
Миша-клиент написав: moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели
Посоветовать надо нашим клоунам
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:08
a77 написав:
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁
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Сибарит
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:11
Сибарит написав: a77 написав:
Продам пакет (целофановый) облигаций 1982 года.
биды можно в личку
Не верю!
Это подделка!
Настоящие облигации должны быть завернуты в газету того же года издания, что сами облигации 😁
Газета пожелтела и начала разлагаться на молекулы.
Но помню там была програма передач с обведенными карандашем передачами, к-рые нужно было посмотреть
Востаннє редагувалось a77
в Чет 07 лис, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 22:16
Як там було - синя кришечка з фольги - молоко, а зелена - кефір?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:02
В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:06
cherchiltank написав:
В мене одне питанння - гетьманцев - диьіл чи придурюється?)
Я не вірю що людина з вищою освітою може запропонувати це гівно)
Мені здається, що він на руйнування країни працює.Спостерігаю за ним давно.
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IDAN
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:55
ФРС США знизила базову ставку вдруге поспіль — до 4,5–4,75%
ФРС продовжила пом'якшення грошово-кредитної політики, розпочате у вересні. До цього регулятор більше року тримав ставку на максимумі понад 20 років, щоб стримати рекордну інфляцію в США.
ФРС зазначила, що хоча інфляція все ще залишається дещо вищою за цільовий рівень у 2%, регулятор вважає, що ризики, пов'язані зі зростанням цін і з зайнятістю, приблизно збалансовані.
ФРС буде готова скоригувати свою політику, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню її цілей. Регулятор зазначив, що під час ухвалення рішень щодо ДКП враховуватиме великий обсяг інформації, зокрема дані про стан ринку праці, інфляції та інфляційних очікувань, а також фінансові та міжнародні події.
Голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції наголосив, що економіка досить стабільна, щоб ФРС не поспішала зі зниженням ставок. Він навіть не виключив паузи в зниженні ставки на засіданні в грудні. У міру того, як ставка буде дедалі ближчою до нейтральної, ФРС може уповільнити темп пом'якшення.
Як і очікувалося, Пауелл утримався від прямих коментарів з приводу економічної політики нової адміністрації Трампа. За словами Пауелла, в найближчій перспективі вибори «не матимуть жодного впливу» на рішення ФРС. Але глава регулятора визнав, що з часом дії уряду і Конгресу можуть позначитися на економіці США, і ФРС враховуватиме це у своїх прогнозах.
Пауелл також заявив, що не подасть у відставку, якщо президент попросить його піти. Термін повноважень нинішнього глави ФРС закінчується в травні 2026 року, і були думки, що Пауелл може піти раніше за умови тиску з боку Трампа, зазначає Bloomberg. Але Джером Пауелл нагадав, що за законом президент не може відправити главу ФРС у відставку.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:14
Денис Шмигаль
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.
Кошти будуть надані в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.
Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.
Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія.
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Ірина_
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