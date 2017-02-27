Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:35
Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
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